Patricia Guasp: «Las elecciones de mayo son un ser o no ser para Ciudadanos»

“Las elecciones de mayo son un ser o no ser para Ciudadanos y también para España”. Patricia Guasp reconoce, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, que “no habrá elecciones generales para Ciudadanos si no tenemos unos buenos resultados en mayo”. La frase suena, incluso, a la posibilidad de que Ciudadanos no se presentara a las generales si hay debacle en las autonómicas y municipales.

Ciudadanos vive estos días su intento final de refundación para sobrevivir. Patricia Guasp y Adrián Vázquez se enfrentarán a principios de enero a Edmundo Bal en primarias para asumir la dirección del partido. Su candidatura (respaldada por Inés Arrimadas y Begoña Villacís) ha obtenido más avales que la de Bal: 1.367 frente a los 679 de la del portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso.

Patricia Guasp y Adrián Vázquez diseñan un nuevo partido “sin cesarismos, con un mensaje nacional único, pero dando más autonomía a las direcciones territoriales para tomar sus propias decisiones”. En la memoria del partido, la orden de Albert Rivera hace cuatro años de no pactar un gobierno con el PSOE en Castilla y León o Murcia, entre otras plazas autonómicas y municipales importantes. Guasp deja claro que “con Pedro Sánchez no se puede llegar a ningún acuerdo”, pero que darán libertad a sus direcciones territoriales (“nos lo han pedido”) en mayo para alcanzar los acuerdos locales que consideren. Por eso, la supervivencia de Ciudadanos depende, como reconoce la propia Patricia Guasp, de los resultados de mayo y de sostener, en la medida de lo posible, su poder municipal actual, lo único que le queda al partido.

Patricia Guasp niega que haya “guerra civil” en Ciudadanos y no quiere “bajar al barro” de acusar de “traición” a Edmundo Bal, pero reconoce que le sorprendió su candidatura porque “él estaba trabajando con todos nosotros en una candidatura de unidad y consenso, que es lo que hacía falta”. “Tampoco entiendo -señala- que Edmundo se presente a dirigir un partido diciendo que será un líder de transición”. Patricia Guasp le lanza un mensaje sin citarle: “No es el momento de personalismos ni de pensar en las elecciones generales, sino en relanzar el partido con vistas a mayo”.

Patricia Guasp confiesa que en el partido no ha gustado que Edmundo Bal haya dicho que “Ciudadanos va camino de la desaparición” o que “necesita encontrar otro Albert Rivera”. Guasp discrepa: “Albert sólo hay uno y aquella etapa pasó”. También asegura que Adrián Vázquez y ella dirigirán Ciudadanos sin tutelas en la sombra de Inés Arrimadas: “Ella ha sido generosa. Dijo que daría un paso a un lado y lo ha cumplido”.

¿Arrimadas suma o resta en Ciudadanos después de los últimos fracasos?”, le preguntamos. “Suma”, responde mostrándose orgullosa de sus últimas intervenciones en el Congreso “contra el sanchismo”. Aunque Guasp no tiene claro si la actual presidenta del partido está, en realidad, de lenta retirada en diferido: “No sé si presentará a las primarias para encabezar las generales. Dependerá de ella y seremos respetuosos con lo que decida”.

De ganar las primarias, Patricia Guasp será la nueva portavoz nacional de Ciudadanos a mitad de camino entre Baleares y Madrid. El eurodiputado Adrián Vázquez se hará cargo de la parte orgánica manteniendo sus responsabilidades en el parlamento europeo. Pero, más allá, con permiso de Begoña Villacís, y si Ciudadanos sobrevive a las elecciones de mayo, Patricia Guasp apunta a ser la de la formación en caso de que Arrimadas vaya retirándose definitivamente. La cuestión fundamental por ahora: si Ciudadanos sobrevivirá a los próximos procesos electorales.

Patricia Guasp llega a la política nacional desde el ‘territorio comanche’ del pancatalanismo socialista de Francina Armengol y sus socios separatistas en Baleares. Un origen que recuerda al de la propia Arrimadas en Cataluña. Ella la colocó al frente de Ciudadanos en las islas hace dos años. Patricia Guasp es la coordinadora regional del partido y su portavoz en el parlamento regional. Allí dice sentirse “muy sola” peleando contra “el atropello” del español por parte de Armengol en las escuelas. Guasp cree que el PP de Marga Prohens es “ambiguo” en esta cuestión y que, además, “por miedo, ha sido responsable también de que haya prendido en Baleares la llama de los Països Catalans en un proceso muy preocupante”.

De Vox dice que es “la derecha más ultra”, que sus dirigentes regionales trabajan poco en el parlamento autonómico y que se dedican a montar espectáculos: “Es más fácil levantarse del parlamento e irse para salir en los medios y en las redes sociales que trabajar”, señala. Reconoce que “me costaría estar en un gobierno con Vox” y afirma que “Vox es poco fiable como socio” y que “no hay más que ver lo que ha hecho con los presupuestos de la Comunidad de Madrid”. Pero deja abierta la puerta a acuerdos junto al PP por el bien supremo de desalojar a Armengol y los suyos en Baleares y a Sánchez y su “banda” (que diría Albert Rivera) de Moncloa.

Patricia Guasp asegura que el PP no la ha tentado: “Yo estoy en política y en Ciudadanos por convicción. He vivido muchos años en Bruselas y conozco bien los partidos de centro liberal. No creo que el recambio conservador sea lo que necesite España”. Patricia Guasp cree que “el PP nos quiere aniquilar” y dice que “su OPA hostil a Ciudadanos no tiene límites”: “No me gustan las formas que han utilizado, también en público. No saben gobernar en coalición. Contamos las verdades de 40 años de bipartidismo. Por eso, les molestamos más que el PSOE. PP y PSOE se sienten cómodos en la alternancia. Rajoy no convocó elecciones durante la moción de censura porque Ciudadanos estaba por delante en las encuestas”.

De aquello a hoy, han pasado apenas cuatro años. Cuatro años de caída continuada. Pero Patricia Guasp se muestra “muy ilusionada” con la refundación de Ciudadanos, que, con toda probabilidad, se seguirá llamando igual. Está convencida de que Ciudadanos tiene remedio… y vida.

“¿Imagina a Arrimadas en el PP?”, le preguntamos. “No”, responde. “No me la imagino. Estoy convencida de que no será así”. “¿Y a Begoña Villacís?”. “No. Tampoco”, asegura. “Ella está muy ilusionada con la refundación y la defensa de los valores del centro liberal. No tengo ninguna duda”.