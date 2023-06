Puigdemont pone el sueldo de 6.000 € de su mujer como línea roja para pactar la Diputación de Barcelona

El acuerdo para gobernar la Diputación de Barcelona es un puzle de muchas piezas a encajar. Una de ellas es externa a la primera línea política. Se trata de Marcela Topor, esposa del ex presidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont. El eurodiputado y fundador de JxCAT presiona a su partido para que cualquier acuerdo incluya la renovación del contrato por el programa de su esposa y así asegurarse los 6.000 euros mensuales que cobra para hacer una entrevista semanal en la televisión provincial de La Xarsa.

Ésa es una de las razones por las que Junts per Catalunya todavía no ha rechazado reeditar el acuerdo de coalición con los socialistas, pese a la jugada con los Comuns y el PP que dejó a Xavier Trias sin la alcaldía de Barcelona. Porque el PSC está de acuerdo en renovarle el contrato. Desde hace más de seis años Topor percibe una retribución de 72.000 euros-. anuales para presentar un espacio con escasa audiencia en la televisión propiedad del ente supramunicipal. Durante todos estos años ha recibido más de 300.000 euros públicos para dirigir y presentar este programa de televisión que se emite a través de las televisiones locales.

Topor, periodista de profesión, llegó a La Xarxa en 2018 cuando fue despedida por culpa de un ERO que el Grupo Hermes, editora de El Punt Avui TV, presentó tras quedarse sin gran parte de las subvenciones que recibía de la Generalitat de Puigdemont tras la aplicación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy del artículo 155 de la Constitución. Su fichaje provocó un enorme enfado entre los trabajadores que denunciaron que no es habitual la externalización de programas de estas características.

En 2019, cuando JxCAT y el PSC pactaron la primera coalición en la Diputación de Barcelona, la contratación de Topor era uno de los acuerdos verbales al que llegaron los socialistas y el partido de Puigdemont. Eso permitió a la esposa del ex presidente fugado renovar su contrato y al PSC recuperar la presidencia de la Diputación de Barcelona, situando a la alcaldesa de L’Hospitalet Núria Marín al frente. Repetiría ahora en caso de reeditar el acuerdo. Una alianza con ERC, como quiere una parte de la dirección de JxCAT, no le garantiza a la esposa de Puigdemont seguir cobrando de la televisión pública. El ex presidente quiere blindarla en un eventual acuerdo.

La Xarxa, la cadena audiovisual que tiene contratada a Topor por 6.000 euros mensuales para un único programa a la semana, depende directamente de la Presidencia del ente provincial. En el anterior mandato dependía de los presidentes convergentes Salvador Esteve, Mercè Conesa y Marc Castells, que durante todo este tiempo han mantenido a Francesc Pena en la dirección general. Ahora, con una nueva dirección, Marcela Topor sigue recibiendo los mismos honorarios muy por encima del precio de mercado.