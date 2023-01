La mujer de Puigdemont ha cobrado gracias al PSOE más de 300.000 € desde que su marido se fugó

El 30 de octubre de 2017, el ex presidente catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont se fugó de la justicia española. En un coche conducido por un sargento de los Mossos d’Esquadra -aún en activo-, el prófugo llegó al que sería su refugio belga. Dejó atrás a su mujer, Marcela Topor, con quien lleva casado desde el año 2000. Pero la fuga de su marido no ha dejado en la estacada a Topor, de profesión periodista. Al menos en vista a los más de 300.000 euros que le ha asegurado la Diputación de Barcelona (PSC y Junts) en contratos semestrales desde 2018 a cambio de presentar el programa de televisión The Weekly Mag. Su contrato ha sido renovado hasta el próximo verano, cuando cumplirá 5 años en su puesto.

El independentismo no deja en la estacada a los suyos. Al menos, así lo puede atestiguar la mujer de Puigdemont, a la que desde la fuga de su marido no le ha faltado el trabajo gracias a la Diputación de Barcelona. Desde que se inició como presentadora hasta el próximo verano, Topor habrá cobrado en facturas semestrales algo más de 300.000 euros.

La mujer del ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica fue contratada a principios de 2018 con ese sueldo pactado de 6.000 euros. Tras las elecciones municipales de 2019, el PSC logró hacerse con la Diputación de Barcelona gracias a un acuerdo con JxCAT. En este acuerdo se incluyó una cláusula por el que se obligaba a renovar el contrato a Marcela Topor. Su contrato se extiende, al menos, hasta el próximo mes de junio de 2023.

Topor accedió este empleo después de perder su puesto de trabajo en la televisión autonómica de El Punt Avui, medio que se quedó sin las subvenciones que recibía de la Generalitat de Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Este medio tuvo que presentar un ERE que afectó la mitad de la plantilla y cerrar sus instalaciones en Barcelona. La Xarxa, la red de canales de televisión locales para el que ahora trabaja, llegó a recibir más de 23 millones de euros en subvenciones mientras Carles Puigdemont seguía al frente del Govern.