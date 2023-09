Puigdemont llama a la movilización este domingo y reivindica el golpe de 2017: «Debemos hacerlo mejor»

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha publicado un mensaje donde insta a todos los independentistas catalanes a movilizarse este 1 de octubre. «Si el objetivo es la independencia, la movilización es condición necesaria; si el objetivo es vivir con el Estatut recortado por el Tribunal Constitucional, la movilización es un estorbo. ¡Viva Cataluña libre!», ha escrito el prófugo en sus redes sociales.

En relación al golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 Puigdemont ha confirmado que lo volverán a hacer sin embargo ha dicho que esta vez deben «hacerlo mejor». «Lo podemos hacer mejor sin duda. Podemos y debemos aprender de los errores, ciertamente, pero nunca tendremos mejor fuerza para negociar o tomar decisiones unilaterales que la movilización ciudadana», ha señalado.

En este sentido también ha asegurado que hace seis años decidieron que aquel era «su destino, la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña», y que todo lo que hacen debe servir a este propósito. «Hay quien querría que nos olvidáramos, que lo dejáramos pasar y pasáramos página. No es nuestro caso ni el de muchos de vosotros», ha añadido.

Durante su anuncio el ex presidente catalán también se ha referido a todos aquellos «descontentos» que no quieren asistir a la Diada por hartazgo. «Hay gente que, asegura, está dispuesta a hacer sacrificios muy grandes por el país, pero que dice que no irá a la manifestación de la Diada porque está harta de unos y otros. Se siente decepcionada y está enfadada y no faltan motivos, pero seguramente no hay mejor complemento de la estrategia de la desmovilización que lo que Lola Anglada describió en plena guerra civil como los eternos descontentos».

Por último ha querido agradecer el «esfuerzo y compromiso» hacia los que recuerdan «una realidad incómoda» a aquellos que la quieren ocultar y a los que «niegan con violencia y con represión» la realidad de un país. «El derecho a decidir libre y democráticamente, pacíficamente, su futuro ¡Viva Cataluña libre!».

Sobre el regreso de Carles Puigdemont a España, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha defendido este sábado que el Tribunal Constitucional tendría que suspender una hipotética amnistía que se aprobase en el Congreso. «Antes de que entre en vigor, lo va a tener que analizar el Tribunal Constitucional», ha dicho el líder regional durante un debate en el Foro La Toja donde también ha confesado que el asunto de la amnistía le produce «muchos interrogantes».