Ferraz señala a González y Guerra como «desleales», el mismo adjetivo que usó para purgar a Redondo

«Desleales». Así ha se ha referido Ferraz a Alfonso Guerra y Felipe González por sus críticas a la amnistía que Pedro Sánchez quiere aprobar para contentar a los separatistas. Un término que el PSOE ya utilizó para abrir dos expedientes disciplinarios a Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, que terminaron expulsados del partido.

La dirección de Pedro Sánchez, como hiciera antes con Leguina y Redondo, acusa ahora a los críticos González y Guerra de «desleales» por «no respetar las mayorías del partido». Aunque, tal como relataron ellos mismos este miércoles en el Ateneo de Madrid, siempre se han mantenido dentro de los postulados que ha defendido el PSOE. «El disidente ha sido el otro, el que ha cambiado de opinión», dijeron en una clara referencia al presidente del Gobierno en funciones.

Este jueves, en los pasillos del Congreso de los Diputados, el acto de González y Guerra estaba en boca de todos. También de los parlamentarios socialistas, muchos de los cuáles lo siguieron con atención vía streaming, aunque hoy no lo querían comentar en público. La ex vicesecretaria general Adriana Lastra decía respetar sus opiniones pese a no compartirlas. En la misma línea se ha pronunciado el ex ministro José Luis Ábalos, que opinaba que sus críticas a Sánchez sólo benefician a la derecha. «Más allá de tener razón o no, hay que pensar quién se beneficia de cuanto uno dice y hace y si el beneficio es para adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos», ha dicho.

Ferraz considera que las palabras del ex presidente y del ex vicepresidente del Gobierno «son opiniones muy discutibles» y critica «las formas» que tuvieron: «La lealtad que uno debe tener, sobre todo, cuando ha tenido ya una experiencia política y se ha venido caracterizando por la exigencia de esa lealtad en otros momentos». González y Guerra deberían hacer «lo mismo que hubieran pedido en otro momento», así como «respetarse a sí mismos y a un legado tan importante como el que representan». Un lanzamiento de reproches muy similar al que protagonizaron este miércoles los dos ex dirigentes cuando lamentaron que la actual dirección federal estaba cambiando de opinión de forma sistemática, dejando vendidos a los que defendían sus postulados iniciales.

La opinión de González y Guerra

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido el encargado de responder a la críticas de Felipe González y Alfonso Guerra, manifestando que «desleales son los que no respetan las mayorías del partido» y se ha mostrado convencido de que el libro del ex vicepresidente tendrá más éxitos que las «arengas» que están alimentando. «Lo que puedan decir ex dirigentes del PSOE lo respetamos, pero no es la decisión del PSOE», ha advertido el número dos de Sánchez, que ha recalcado que «la voluntad y la palabra» del partido es la refrendada por los militantes en el 40 Congreso de la formación, celebrado en 2021. Un cónclave al que precisamente se remitían este jueves Felipe González y Alfonso Guerra para defender que ellos «no» han «cambiado de opinión».

Desde la Ejecutiva Federal también han aprovechado las críticas de los dos ex dirigentes por «la verticalidad con la que se gestiona el partido» para incidir que, a diferencia de lo que ocurría antes, ahora los militantes «pueden y van a elegir» en una consulta «cualquier formación de gobierno». Algo que no es suficiente para González y Guerra ya que, según recordaron, se les «dice que con Podemos no se podría dormir, que no habría indultos, y luego todo eso se olvida para seguir en el poder». Los dos ex mandatarios también dejaron claro que se oponen frontalmente a la concesión de la amnistía ya que «no cabe en la Constitución».