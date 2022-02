La portavoz del Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha anunciado este jueves que va a apoyar las propuestas de reprobación del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, presentadas por EH Bildu y Geroa Bai, después de que los dos diputados de UPN no hayan apoyado la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de España y UPN habían pactado el apoyo de los regionalistas a la reforma laboral y, en virtud de ello, el PSN se comprometía a no reprobar al alcalde de Pamplona por unas declaraciones sobre menores extranjeros no acompañados y a aprobar unas modificaciones presupuestarias en el pleno del Ayuntamiento de este jueves.

Nosotros @PSNPSOE hemos cumplido, hemos apoyado la modificación de 27 millones de Pamplona y hemos retirado nuestra reprobación. Ante la deslealtad e incumplimiento de @upn_navarra votaremos A FAVOR de la reprobación de Maya del resto de grupos municipales. — Ramon Alzorriz /❤ (@rapmon266) February 3, 2022

El PSN ha apoyado esta tarde las modificaciones presupuestarias y posteriormente se ha producido la votación en el Congreso, donde los dos diputados de UPN no han acatado la decisión del partido.

Al conocer la votación, Maite Esporrín ha afirmado que en UPN «no son de palabra» y ha anunciado que apoyaría la reprobación del alcalde de Pamplona. «Nos arrepentimos de creer en su palabra. ¿Hasta dónde van a llegar, señores de UPN? Se merecen cualquier cosa. ¿Cómo se puede engañar de esta manera? No le íbamos a reprobar porque ese era el compromiso, no podemos hacer más señales de lealtad, ya basta de tomar el pelo, se les tenía que caer la cara de vergüenza. Nos ha dejado en situación vergonzosa», ha indicado.

UPN exige las actas de diputados a Sayas y Adanero

La dirección de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha pedido a sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que entreguen sus actas de diputados después de que hayan rechazado la convalidación de la nueva reforma laboral.

“Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido”, han señalado desde la dirección regionalista, que ha añadido en un comunicado que “se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo”.

👉La dirección de UPN exige a Sergio Sayas y Carlos García Adanero que entreguen su acta de diputado

👉 “Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra y que cumple sus acuerdos»https://t.co/QO3watbItB — UPN (@upn_navarra) February 3, 2022

Asimismo, reconocen que han podido constatar que los dos diputados «sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo”.

Desde la formación regionalista se ha pedido también disculpas al PSOE y al PSN: “Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada”.

Finalmente, UPN manifiesta que “la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable», por lo que pide a sus representantes en el Congreso que entreguen «su acta de diputado inmediatamente”.

Sergio Sayas no entregará su acta de diputado

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Sergio Sayas, que ha incumplido la decisión de su partido de apoyar la reforma laboral, ha asegurado que no atenderá la solicitud de la dirección de la formación foral y que no piensa entregar su acta del Congreso.

La Ejecutiva de UPN ha reclamado a Sayas y a su compañero de filas, Carlos García Adanero, que entregasen sus actas de diputado después de haber votado en contra de la reforma laboral pese a la decisión de apoyar el decreto que había sido anunciada por su presidente, Javier Esparza, que es quien ha estado negociando con el Gobierno.

Sin embargo, Sayas, que perdió con Esparza las elecciones internas por el liderazgo de UPN, ya adelanta que no va a entregar su acta porque él puede defender su posición ante los votantes. «A ver si Esparza puede -ha retado- y si quiere, que haga un referéndum».