El PSOE se niega a condenar que el independentismo catalán quiera anexionarse parte de Aragón

El PSOE en Aragón se ha negado a condenar los intereses de anexión de parte del territorio por el independentismo catalán en un pleno de la Diputación de Huesca. Las imágenes se han hecho virales través de un video, en le que se puede ver cómo el PSOE no reacciona y se queda impasible en la votación.

La situación insólita, despierta la indignación del presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, tiene que insistir que aclaren la «postura», y denuncia que su incredulidad ante el miedo del PSOE «por no atreverse a votar cuando un expresidente perseguido por la Justicia atenta contra nuestros límites territoriales de la zona oriental de nuestra provincia de Huesca». «Voten», les apela insistente a los socialistas.

«Ahí es donde se demuestra la valentía a la hora de defender nuestra tierra», apela el presidente, «gente honrada, trabajadora y leal a España».

El PSOE ante el independentismo por la anexión de territorio Aragonés

El PSOE ha sucumbido «al mayor servilismo» denuncian desde el grupo Popular de la Diputación Provincial de Huesca, tras haberse negado a dar su apoyo contra una moción de censura contra la amnistía en el pleno de la corporación municipal.

El PP lo ha calificado de «estrategia negacionista», ante lo insólito de la reacción del PSOE no solo en la Diputación Provincial, sino también en el Ayuntamiento oscense.

En ambas instituciones, los socialistas no han reaccionado ni para apoyar, ni para mostrar su negativa ni para abstenerse. Pero no solo para no condenar la amnistía, siguiendo la tónica general del PSOE en toda España.

En la Diputación de Huesca, el PSOE no se han inmutado para rechazar las ambiciones de anexión de parte del territorio de Aragón por el independentismo catalán.

Un posicionamiento defendido por el expresidente Quim Torra, partidario de modificar la delimitación territorial y expandir el territorio de Cataluña hasta el río Cinca.

En la votación se ha producido un episodio inédito, cuando los 12 diputados socialistas no han levantado la mano ni a favor, ni en contra, ni se han abstenido.

Los populares denuncian que el PSOE «está abandonando espacios de consenso que han sido tradicionales en la DPH y los pequeños ayuntamientos por una obcecación de su jefe», en referencia a Pedro Sánchez.

El PP considera que es precisamente desde el municipalismo altoaragonés donde debe condenarse «un pacto con el independentismo que pone en peligro el Estado de derecho y rompe la igualdad entre los españoles».

El artículo divulgado por Quim Torra

Los independentistas acaudillados por el expresidente de Cataluña, Quim Torra, entre otros, han fijado sus ojos en el territorio aragonés de la Franja para sus nuevas ensoñaciones.

El propio Isaac Claver, alertó, hace varias semanas, de los objetivos expansionistas pancatalanistas sobre el territorio aragonés, a raíz de un artículo divulgado por Quim Torra, escrito por el historiador Francesc Ricart, que además es aragonés, nacido en Fraga.

En dicho artículo se acusaba a Aragón de «vaciar la catalanidad de nuestras comarcas a base de engordarlas de un aragonesismo a menudo folclórico y siempre anticatalanista», manifestando que «ni en Fraga ni en ninguno de los pueblos de las comarcas de la Franja hay mucha consciencia de su historia».

El artículo argumenta «la evidencia de la catalanidad» también en las «relaciones socioeconómicas y religiosas con el Principado a lo largo del tiempo -Lleida en el caso del Baix Cinca y la Litera, y Tortosa para el Matarraña», que deberían «haber decantado las nuestras comarcas hacia el lado natural de Cataluña».

El texto continua expresando que «contra tanta evidencia nos encontramos con la realidad terca -y de lo más irracional- de unas tierras que viven de espaldas a Cataluña y abrazan el aragonesismo y el españolismo más primarios y excluyentes».

Desde la perspectiva catalana, «el expolio de las obras de arte procedentes de las parroquias de la Franja en el monasterio de Sijena, dos meses después del Referéndum del 1 de octubre de 2017», será el último paso «contra la catalanidad de las comarcas de la Franja».

Aragón delimitará con exactitud sus fronteras

Ante todo este delirio, también hubo reacciones desde el Gobierno de Aragón. El vicepresidente y consejero de Justicia, Despoblación y Cohesión Territorial, Alejandro Nolasco, anunció que ya se han iniciado los trámites para «delimitar las fronteras de Aragón» ya que, tal y como explica a OKDIARIO, «la aragonesa es la única comunidad autónoma que no las tiene delimitadas con exactitud, es decir, no ha hecho un estudio propio sobre estas», ha aclarado.

Es por ello que ha asegurado que se va a poner en marcha un estudio para precisar «hasta el milímetro las líneas de nuestra comunidad autónoma».

Según el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), del que depende dicha dirección general, «hay más de 250 divergencias, es decir, errores, conflictos, entre las comunidades autónomas», ha manifestado Nolasco. Muchos de esos puntos de conflicto consisten en más de 50 hectáreas, «lo que equivale a casi 100 campos de fútbol», ha añadido.