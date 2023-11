Azcón define qué es ahora ser socialista: «Defender a los delincuentes y sacarlos de la cárcel»

Este viernes, en el pleno de las Cortes de Aragón, el presidente Jorge Azcón, ha respondido las preguntas del PSOE, haciendo su particular definición de lo qué es ser socialista y progresista tras el debate de investidura de Pedro Sánchez: «Defender a los delincuentes y sacarlos de la cárcel».

La pregunta formulada por la portavoz socialista, Maite Pérez, sobre si en sus 100 días de gobierno ha contribuido a «mejorar el clima social en Aragón» ha despertado una catarata de indignación para Azcón, a la luz de los acontecimientos nacionales protagonizados por el PSOE.

«A mí lo que me preocupa es que hora lo socialista sea defender a los delincuentes y sacarlos de la cárcel, a mí lo que me preocupa que lo progresista sea cambiar de opinión, ahora lo progresista es traicionar Aragón para defender Cataluña, ahora los socialistas en lugar de defender la igualdad es de quitarles las comunidades pobres para darles a las comunidades ricas la condonación de la deuda. Eso es lo que preocupa a los aragoneses», ha expresado.

«Esto no es lo que piensa un partido político, ni una ideología, sino lo que piensan todas las asociaciones de jueces y magistrados independientemente de su color político, esto es lo que piensan los abogados del Estado, los inspectores de hacienda, los inspectores de trabajo, los letrados de la comunidad autónoma, lo que piensan todos los cuerpos superiores», ha contestado a la socialista.

Azcón ha insistido al PSOE en las Cortes que «esto piensa hasta el Fiscal al que ustedes le dieron la medalla de Aragón y que ayer le pidió al Fiscal General que nombró Sánchez que, por favor, defienda la democracia, el Estado de Derecho y la independencia de los jueces».

«Sánchez habló de muro», ha indicado, por lo que el PSOE ha decidido volver «a las dos Españas». A los aragoneses «les preocupa la amnistía», porque se está produciendo «el mayor ataque de la historia de la democracia y lo está capitaneando el PSOE».

Condena de Azcón a las agresiones al PSOE

Azcón ha condenado «todas las agresiones». «Yo puedo condenarlas, porque las condené en el pasado, ustedes no», ha denunciado. El presidente ha puesto un ejemplo, en referencia la huevo duro lanzado al diputado socialista por Teruel, Herminio Sancho, «yo lo condené».

🔵 Mi absoluta condena a cualquier ataque o agresión a representantes políticos como la que han sufrido esta mañana diputados del PSOE. ➡️ Lo condeno desde la coherencia de deplorar estas actitudes siempre, cuando las ha sufrido mi partido y cuando las sufre otra formación.… — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 16, 2023

«A mí en 2002, también me lanzaron un huevo cuando entraba al Ayuntamiento de Zaragoza, cuando iba a ejercer mi trabajo. ¿Saben cuántos concejales me llamaron a preguntarme qué tal estaba? Ninguno. Esa es la diferencia», ha manifestado Azcón al PSOE en las Cortes.

Azcón defiende que el PAR pregunte

«Me alegro de que pregunte», le ha manifestado el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, quien le ha interpelado por las medidas que va a tomar el Gobierno de España ante la polémica de estos días, sobre la aceptación de la pregunta de este portavoz, al haber indicado los servicios jurídicos de la presidenta de las Cortes, que no se debería admitir la pregunta por los numerosos cargos que tiene el partido en el Gobierno.

Azcón ha zanjado la polémica: «El PAR no se sienta en el Consejo de Gobierno», aunque sea «socio parlamentario». «A los socios de Gobierno de España le van a dejar preguntar», ha criticado, «a Esquerra Republicana, a Junts, al bloque nacionalista gallego, le van a dejar preguntar». Sin embargo, «nuestro socio parlamentario no puede preguntar, pero todos los que quieren romper España sí», ha ironizado en las Cortes.

Sobre la defensa de la unidad e igualdad de España, Azcón ha dicho que se harán «en las Instituciones, en el mundo del Derecho y en la calle, y lo volveremos a hacer en la calle», ha reiterado.

Recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la amnistía

El recurso de inconstitucionalidad, tal y como dicta el reglamento, se ha de interponer en el plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de la ley. Así mismo, hay que advertir que este recurso no producirá automáticamente la suspensión de la ley. Esta posibilidad solo está contemplada en si el recurso lo solicita el Presidente del Gobierno.

«Hay esperanza», ha expresado el presidente a la sociedad aragonesa, horas más tarde, en el balance de los 100 días de Gobierno con Vox. «No me resigno a pensar que la Constitución y el Estado de Derecho no es tan fuerte como para que no podamos solventar este golpe», ha manifestado.

«Confío en las instituciones, y que la democracia será más fuerte que el gobierno de Sánchez», ha añadido.

«Este país tiene instituciones que paran lo que está sucediendo, jueces y fiscales que van a ejercer su labor, y no olvidarnos que cuando la democracia está en peligro, la democracia en Europa también lo está», ha subrayado.

Según el presidente, «es una pésima noticia que Europa está debatiendo sobre el Estado de Derecho de España y estemos bajo sospecha», con el riesgo que se «le aplique el art. 7 del Reglamento Europeo», que tiene por objeto «garantizar que todos los Estados de la UE respeten los valores comunes de la UE, incluido el Estado de Derecho».