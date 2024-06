El PSOE maniobra para frenar la comisión sobre el «trato de favor» de la Complutense a Begoña Gómez

El PSOE maniobra para frenar la comisión registrada por el PP en la Asamblea de Madrid para investigar si hubo «trabajo de favor» con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Los socialistas consideran que esta comisión vulnera la «autonomía universitaria».

Así lo ha defendido este viernes la secretaria de Organización del PSOE de Madrid y portavoz adjunta, Marta Bernardo, después de que la Mesa de la Asamblea de Madrid haya dado luz verde a la creación de la comisión de investigación sobre la UCM y Begoña Gómez. Bernardo esgrime que esta comisión incumple el artículo 75, en el que se especifica que la temática de cualquier comisión de investigación en la Cámara regional podrá ser «cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid». La dirigente socialista asegura que en este caso se exceden las competencias de la comunidad autónoma «al entrar en el territorio de la autonomía universitaria».

«Nos dicen muchas veces, en las preguntas que hacemos nosotros sobre el tema de alguna universidad, que no pueden aceptar esas preguntas porque las universidades tienen su autonomía. Hoy vemos que la autonomía de la UCM la define o la decide el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha señalado Marta Bernardo en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, el PP defiende que esta comisión de investigación sí que entra dentro de las competencias regionales y que, además, no causa «menoscabo» a la autonomía universitaria. «Es necesario investigar si las cátedras se están usando de manera espuria, de manera incorrecta», ha explicado el portavoz de los populares en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache.

El dirigente del PP ha recordado también que en la Universidad Complutense de Madrid hay 54 cátedras extraordinarias y que todas tienen una persona dirigiéndola con una «vinculación permanente con la universidad excepto una», y que «es al menos licenciada es esta universidad». «Esas dos excepciones son Begoña Gómez», ha enfatizado Díaz-Pache.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de utilizar su «mayoría parlamentaria servil» para «alimentar una polémica mediática» para potenciar su «guerra particular de desgaste» con el Gobierno de España. «Mientras, se niega a investigar lo más grave que ha pasado en la Comunidad de Madrid desde que ella es presidenta», ha señalado.

El PP registró el pasado 5 de junio en la Asamblea de Madrid esta comisión de investigación con el fin de saber si se ha cometido «nepotismo o irregularidades» entre la Universidad Complutense de Madrid y la mujer de Pedro Sánchez, además de «devolver el buen nombre» al centro universitario.

El PP afirmó que el principal objetivo es averiguar si ha habido «irregularidades» tanto en la UCM como en otros centros con sus cátedras y programas. «Hace falta ese esfuerzo investigador en las responsabilidad políticas, pero también académicas respecto a las cátedras. Si se han financiado adecuadamente, si ha habido empresas que las han financiado como, si ha habido nepotismo, si ha habido algún tipo de irregularidad y eso es lo que vamos a dilucidar en esta Asamblea», alegaron los populares en su momento.

La Complutense retiró un máster

La Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid retiró el máster estrella de Begoña Gómez en pleno escándalo por su imputación por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Se trata del máster de Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia, uno de los estudios universitarios que puso en marcha la mujer de Pedro Sánchez a pesar de no tener ninguna titulación oficial. La Escuela de Gobierno confirmó que no está previsto impartir esa formación el próximo curso 2024/2025. La página web de la cátedra otorgada a Begoña Gómez aún continúa anunciándolo pero la secretaria de la UCM informa que no acepta matriculaciones.

Sin embargo, la UCM mantiene por el momento el segundo de los másteres que codirige la esposa de Sánchez. El título más longevo, el de Dirección de Fundraising (captación de fondos públicos y privados) para ONL (Organizaciones no Lucrativas) sí está recibiendo alumnos actualmente, como informó OKDIARIO. El centro universitario informa en su portal que se trata de un título de «formación permanente» y el plazo general de solicitud es «del 02/04/2024 al 31/01/2025».