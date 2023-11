El PSOE intenta acallar las protestas contra la amnistía: denuncia «coacciones» de los manifestantes

El PSOE denuncia que está sufriendo violencia en algunas sedes del partido a lo largo del país a raíz de las protestas después del anuncio del acuerdo de investidura que incluía la amnistía. Ha ocurrido en las sedes de Madrid, Valladolid o en Las Palmas de Gran Canaria. El partido encabezado por Pedro Sánchez ha denunciado que están sufriendo «ataques» y hasta «gritos de ‘viva Franco’» frente a locales que pertenecen la formación socialista.

Recuperar la libertad y la democracia costó, pero se logró de manera ejemplar y desde todas las formaciones políticas. Atacar con actos vandálicos sedes de los partidos, como la del @PSOECanarias, no puede avalarlo ni quien defiende la libertad ni la democracia. Así no. pic.twitter.com/lr5rrL7OdR — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) November 5, 2023

En el caso de Canarias, los atacantes han utilizado pintura para escribir en las puertas insultos contra el PSOE y contra sus militantes. También se ha lanzado pintura sobre el logo del partido. Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias, denunció en sus redes sociales estos actos. «Atacar con actos vandálicos sedes de los partidos», expone en sus mensajes el líder socialista de Canarias, «no puede avalarlo ni quien defiende la libertad ni la democracia». «Así no», concluye.

Un nuevo acto vandálico contra una sede del PSOE en Canarias. Si hay alguna organización política que se haga responsable de esto, que lo diga. Si no, que lo condene. Porque callar es consentir. Peligroso el camino que alimenta la violencia. Reclamo responsabilidad política. pic.twitter.com/aqYQNho9SF — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) November 6, 2023

En el caso de un local del PSOE de Moratalaz, la pintura que se ha vertido también ha alcanzado el letrero que está sobre la puerta que anuncia que es un espacio de los socialistas, tal y como ha informado la cuenta del partido en ese distrito en redes sociales.

Promover el odio trae consecuencias graves. Así hemos encontrado esta mañana nuestra Casa del Pueblo de #Hortaleza Las palabras de los máximos responsables políticos influyen decisivamente en las acciones de la sociedad. La política debe ser un espacio para el debate… pic.twitter.com/72IjoTOwre — PSOE Hortaleza/❤️🏳‍🌈 (@PSOE_Hortaleza) November 6, 2023

Fuentes de Ferraz afirman que no se «van a amedrentar» porque en sus «más de 140 años de historia se ha enfrentado a golpes de Estado, dictaduras y al terrorismo». Desde el PSOE exigen a los partidos de la derecha que «condenen estos ataques», así como «los gritos contra la Constitución, el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno y a favor del dictador Franco». Esas mismas fuentes critican que las concentraciones cuenten «con la presencia, incluso, de expresidentas autonómicas del Partido Popular», en referencia a Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, que se manifestó contra la amnistía en Ferraz. Y critican que Alberto Nuñez Feijóo, líder del PP, «haya entrado en una deriva populista y reaccionaria» y se quejan de que tiene una «obsesión por no dejar el sillón de presidente del PP tras su fracaso electoral».

«No nos vamos a callar»

Mientras tanto, Feijoo ha anunciado que no van a dejar de protestar contra la amnistía: «No nos vamos a callar», ha dicho este lunes el líder del PP en un acto de la Junta Directiva Nacional del partido celebrada en Génova. «Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a 12 del mediodía en las plazas de todas las capitales de provincia», ha reivindicado el presidente de los populares.

El líder de Vox Santiago Abascal por su parte ha animado este lunes en la sede de su partido a asistir en más protestas frente a las sedes del PSOE para denunciar su posición ante la amnistía. Ha llamado a «no caer en las provocaciones de alborotadores profesionales», que a su juicio, los partidos del Gobierno «sin duda envían» a esas manifestaciones. El líder de Vox rechaza que esos ataques pertenezcan a simpatizantes de su formación.