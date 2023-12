El PSOE alertó de que el bilduetarra Asirón es un «machista» que «trata mal a las mujeres»

Pamplona tendrá nuevo alcalde gracias al apoyo del PSOE: el candidato de Bildu, Joseba Asirón, cuenta con los votos del PSOE para desalojar mediante una moción de censura a Unión del Pueblo Navarro. En 2018, cuando el PSOE no necesitaba aún de los votos de Bildu para sostener a Pedro Sánchez en La Moncloa, los socialistas de Pamplona se despacharon contra Asirón acusándole de «machista», «misógino» y de «tratar mal a las mujeres». Así lo advirtió en público la entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Maite Esporrín, hoy en el equipo de la presidenta foral María Chivite.

«No tiene el mismo trato con mi persona, como con otros portavoces de la oposición. A ellos les trata más respetuosamente. Además, le he visto tratar mal a alguna otra mujer, a la que le dijo que estaba para hacer los recados. Eso a un hombre no se lo dice». Esas declaraciones de la entonces representante socialista ante el Ayuntamiento, de 2018, no han impedido que el PSOE se vuelque ahora con Asirón para hacerle alcalde.

El retrato del PSOE no se quedó ahí: «Asirón tiene talante machista que y por supuesto no es la persona adecuada para llevar los trabajos de igualdad, Asirón no es una persona comprometida con la igualdad, no lo demuestra con sus actos», insistió la edil socialista.

No fue el único encontronazo que tuvo en la legislatura de 2015 a 2019 Asirón con mujeres de su pleno municipal. Siendo alcalde, llegó a calificar de «chica de los recados» a una concejal de UPN. Hoy encarna una nueva era en la política de pactos entre PSOE y Bildu.

Pacto PSOE-Bildu por Asirón

Bildu ha celebrado el acuerdo con el PSOE para desalojar a Cristina Ibarrola (UPN) de la Alcaldía de Pamplona. Gracias a este pacto, el dirigente de la formación proetarra Joseba Asirón será investido alcalde de la localidad, pese a que Ibarrola fue la candidata más votada en las elecciones del 28 de mayo.

El acuerdo se ha cerrado después de que Bildu haya facilitado la investidura, primero, de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra y, más tarde, del propio Pedro Sánchez. El partido de Otegi ha aplaudido así el pacto con los socialistas: «Pone en valor todo aquello que nos une».

Ha sido Miren Zabaleta, coordinadora general de Bildu en Navarra, la encargada de presentar el pacto con el PSOE. «Es una buena noticia. Por fin, las fuerzas progresistas hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para proponer una alternativa de gobierno y de rumbo para esta ciudad», se ha jactado.

Zabaleta ha destacado que el pacto con los socialistas «hace posible lo que hasta ahora no lo había sido». En su comparecencia, ha puesto en valor el entendimiento con el partido de Pedro Sánchez. Incluso ha considerado: «Compartimos la necesidad de dar respuesta a la demanda de la mayoría social de Pamplona, que nos pedía que fuésemos capaces de ponernos de acuerdo». «Este acuerdo abre un nuevo tiempo para Pamplona y pone en valor todo aquello que nos une», ha añadido.