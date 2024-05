El PSOE acepta debatir en el Congreso una iniciativa de ERC para acusar a los jueces de «guerra judicial»

La Mesa del Congreso de los Diputados aceptó este martes con el visto bueno de PSOE y Sumar (el PP se opuso) calificar una proposición no de ley de ERC para «reconocer la existencia de casos de guerra judicial en España». Después de permitir que políticos separatistas señalen a jueces desde la tribuna de oradores, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y sus colaboradores en la Mesa han ido un paso más allá. Esta vez han permitido la tramitación de un texto que pone en cuestión la tarea de los jueces, el Poder Judicial y el funcionamiento del Estado de Derecho en este país.

Según fuentes parlamentarias, PSOE y Sumar siguieron la recomendación de la nota del servicio jurídico de calificar su tramitación, pues el letrado mayor, Fernando Galindo, ex alto cargo del Gobierno de Sánchez y ex vocal de distrito del Partido Socialista en Madrid, no hizo ninguna objeción al respecto. Ello, a diferencia de lo ocurrido con otras iniciativas, donde el servicio de letrados ha alegado cuestiones técnicas y de carácter jurídico para no proponer la admisión a trámite de otras iniciativas. Sin embargo, para debatir esta afrenta a los jueces, el secretario general del Congreso nombrado por Armengol ha sido cómplice.

En concreto, el texto registrado por ERC, que sus socios de PSOE y Sumar han aceptado debatir, plantea que el Congreso de los Diputados «reconozca la existencia de casos en el Estado español de guerra judicial contra el independentismo catalán y vasco y contra partidos de izquierdas españoles».

Además, quiere que la Cámara Baja inste al Gobierno a crear una «Comisión independiente sobre los casos de guerra judicial en el Estado español». Un órgano, prosigue la PNL, que estaría conformado por «miembros elegidos por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados» y que realizaría un «memorando de causas de guerra judicial desde la aprobación de la Constitución española, así como proponer medidas para acabar con estas prácticas y de resarcimiento de las víctimas».

Si lo de Sánchez no fue teatro el PSOE debería estar votando esto mañana mismo. pic.twitter.com/0GQwfSU2eE — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 3, 2024

Asimismo, la iniciativa emplaza a «impulsar» la «derogación de la ley mordaza», esto es, la ley de Seguridad Ciudadana; la «modificación de la ley reguladora del CNI, la ley de Transparencia y Buen Gobierno y la ley de Secretos Oficiales»; así como promover las «modificaciones legislativas oportunas a fin de garantizar la renovación en plazo de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto último pasaría por una rebaja de las mayorías para la elección de los vocales del Consejo que ya contempla el propio Gobierno de Pedro Sánchez tras el periodo de reflexión de cinco días del presidente. Una maniobra que ejecutó el inquilino a la Moncloa a raíz de la apertura de una investigación judicial sobre una denuncia que afecta a su mujer, Begoña Gómez.

Medios de comunicación

Junto a estas medidas sobre los jueces, ERC busca que el Congreso ponga también el foco «en los medios de comunicación de ámbito estatal». Otro ámbito que Sánchez ha colocado en su diana. Así, el grupo de Gabriel Rufián quiere que la Cámara Baja reclame al Gobierno la creación de un «Consejo Profesional de Buenas Prácticas que, entre otras funciones, vele por evitar la desinformación, haga prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, al libelo y la difamación».

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del grupo del PP, Miguel Tellado, denunció este martes que la «hoja de ruta» de Sánchez pasa ahora por un «ataque a todos los contrapoderes del Estado de Derecho frente al Gobierno». «Una hoja de ruta que se concreta en una PNL que ERC quiere llevar al próximo Pleno», advirtió Tellado.

El portavoz parlamentario del PP criticó que el texto de ERC también habla de «investigar desde el Congreso determinadas sentencias judiciales». De esta forma, Tellado explicó que esta cuestión hace referencia a las «comisiones de revisión de sentencias que el PSOE incluyó en su acuerdo con investidura con Junts, y de las que luego se desdijo ante la crítica unánime de asociaciones del sector judicial por atacar la separación poderes, pero que ahora revive porque se ha dado alas a este discurso desde la propia Presidencia del Gobierno», remarcó, en alusión a Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo dijo en su discurso de la semana pasada tras la farsa del amago de dimisión que su objetivo consiste en acometer lo que él llama la «regeneración pendiente de nuestra democracia».

Ante esta deriva, el PP anunció la presentación de una PNL dirigida a defender el respeto al Estado de Derecho, así como la «independencia del Poder Judicial y de las instituciones», y a garantizar las libertades públicas, entre ellas la libertad de información.