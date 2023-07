El PP ya ha cerrado 5 gobiernos con pactos mientras el PSOE dilata Navarra porque depende de Bildu

Ya ha transcurrido más de un mes de las elecciones del 28M y el PSOE no ha conseguido cerrar aún el pacto en Navarra. Un acuerdo en el que el equilibrio de fuerzas para superar al centroderecha requiere, sí o sí, el apoyo de EH Bildu en forma de abstención. Mientras el PSOE de Pedro Sánchez ha decidido dormir las negociaciones en Navarra para que la vinculación con los de Arnaldo Otegi no interfiera con la campaña de las elecciones generales, el PP ha certificado cinco pactos de Gobierno -en solitario o en coalición- y puede sumar otros dos en los próximos días.

No es ningún secreto: al PSOE de Pedro Sánchez no le interesa que le vinculen con EH Bildu. Al menos, hasta después del 23J. Y eso está dilatando la llegada de un pacto de Gobierno en Navarra que haga presidenta a María Chivite. De momento, el PSOE hasta se niega a sentarse a hablar con los de Otegi. Un cordón sanitario en toda regla, pero de cara a la galería.

Hasta los abertzales se mofan del líder socialista por darle la espalda, ahora, a Bildu. «Sus palabras no tienen credibilidad, la gente ha visto lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Volverá», aseguraba la portavoz de la formación en el Congreso, Mertxe Aizpurúa.

El PSOE no ganó las elecciones en Navarra. Obtuvo 11 escaños, frente a los 15 de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Pero la suma con Geroa Bai (7) y Podemos (3) le da 21 escaños y le deja como favorito para un Gobierno con un bloque de izquierdas que suma más que el de centroderecha (20 escaños). Pero para investir a Chivite necesitaría que EH Bildu se abstenga con sus 9 diputados. Sin embargo, pese a que el esquema está claro, el PSOE ha aparcado las negociaciones.

Cinco pactos

Mientras, el PP ha certificado hasta cinco pactos de Gobierno. En Cantabria, el PP gobernará en solitario con abstención de los regionalistas del PRC de Miguel Ángel Revilla y del voto en contra de Vox. En Baleares, tras llegar a un acuerdo con Vox, el PP gobernará también en solitario.

En otras tres comunidades autónomas, el PP ha llegado a pactos de Gobierno que incluyen la entrada de otras formaciones en el Ejecutivo. En Canarias se selló un acuerdo con Coalición Canarias, mientras que en la Comunidad Valenciana y Extremadura se pactó con Vox un programa común de Gobierno y la entrada de consejeros de la formación de Santiago Abascal.

El PSOE, como respuesta, ha iniciado un ataque contra el PP por los pactos con Vox allí donde los ha sellado.

«No es creíble»

Ahora, sin embargo, el PSOE trata de ocultar que los proetarras han sido determinantes en varias votaciones cruciales para Sánchez, empezando por su propia investidura, en 2020, cuando la abstención de Bildu y ERC le permitió mantenerse en La Moncloa. Entre otros, el apoyo de los de Otegi fue decisivo también para que Sánchez pudiese sacar adelante la conocida como Ley de Memoria Democrática, una de las banderas de su legislatura. En esas ocasiones, Sánchez no tuvo reparo en aplaudir el apoyo de los proetarras. Es «la victoria política noble» del «entendimiento entre dispares», celebró hace unos meses, cuando Bildu le permitió sumar los votos necesarios para que las cuentas públicas saliesen adelante.

En más de una ocasión, el propio Arnaldo Otegi ha dejado en evidencia a Sánchez por esos pactos que ahora intenta esconder. «¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba?», se preguntó recientemente el líder de Bildu ante los pactos entre el PSOE y el PNV en el País Vasco y Navarra para aislar a su formación. Otegi recordó que ha «sostenido durante cuatro años al Gobierno de Navarra y al Gobierno» de Sánchez.

«No le puedes decir a la gente: yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Bildu, pero ahora no me gusta Bildu, porque no es creíble», lamentó, visiblemente molesto. «¿Cuándo se acaba el recreo?», insistió en alusión a la actitud del PSOE negando los acuerdos que ha mantenido con su formación desde su llegada a La Moncloa.