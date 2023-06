Bildu se mofa de Sánchez tras renegar de sus pactos: «Volverá con nosotros después de las elecciones»

Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, ha valorado las palabras de Pedro Sánchez en las que negaba acuerdos con los proetarras durante la legislatura. «Sus palabras no tienen credibilidad, la gente ha visto lo que ha pasado en los últimos cuatro años», ha sostenido la portavoz parlamentaria, este jueves, en una entrevista. Aizpurua ha advertido que el PSOE tendrá que «volver a hablar» con su partido tras las elecciones «si quiere mantener la mayoría progresista».

En plena precampaña para las elecciones generales del 23 de julio, Sánchez trata de desmarcarse de los pactos con Bildu, partido que ha convertido en su socio preferente e indispensable para sacar adelante algunas de sus iniciativas, entre ellos, los Presupuestos Generales del Estado. En una entrevista radiofónica, el lunes, el líder socialista trató de restar importancia a estos pactos, reduciéndolos a «acuerdos puntuales sobre leyes concretas». «¿Usted conoce a algún ministro o ministra de Bildu en el Gobierno de España?», le preguntó Sánchez al entrevistador, Carlos Alsina. El jefe del Ejecutivo insistió en que no ha existido ningún «acuerdo de Gobierno con Bildu», pese a la evidencia de su apoyo parlamentario.

Tras la polémica de las pasadas elecciones autonómicas y municipales por la inclusión de 44 terroristas condenados en las listas de Bildu -siete de ellos con delitos de sangre- Sánchez intenta desligarse, sin éxito, de la formación de Arnaldo Otegi. El partido, que se ha visto fortalecido por su colaboración con el Gobierno, vería mejorados sus resultados en el Congreso de los Diputados, pudiendo lograr, según los sondeos, hasta siete escaños, dos más de los actuales.

Los proetarras han sido determinantes en varias votaciones cruciales para el socialista, empezando por su propia investidura, en 2020, cuando la abstención de Bildu y ERC le permitió mantenerse en La Moncloa. Entre otros, el apoyo de los de Otegi fue decisivo también para que Sánchez pudiese sacar adelante la conocida como Ley de Memoria Democrática, una de las banderas de su legislatura. En esas ocasiones, Sánchez no tuvo reparo en aplaudir el apoyo de los proetarras. Es «la victoria política noble» del «entendimiento entre dispares», celebró hace unos meses, cuando Bildu le permitió sumar los votos necesarios para que las cuentas públicas saliesen adelante.

En más de una ocasión, el propio Arnaldo Otegi ha dejado en evidencia a Sánchez por esos pactos que ahora intenta esconder. «¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba?», se preguntó recientemente el líder de Bildu ante los pactos entre el PSOE y el PNV en el País Vasco y Navarra para aislar a su formación. Otegi recordó que ha «sostenido durante cuatro años al Gobierno de Navarra y al Gobierno» de Sánchez.

«No le puedes decir a la gente: yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Bildu, pero ahora no me gusta Bildu, porque no es creíble», lamentó, visiblemente molesto. «¿Cuándo se acaba el recreo?», insistió en alusión a la actitud del PSOE negando los acuerdos que ha mantenido con su formación desde su llegada a La Moncloa.

En este tiempo de pactos, las cesiones del Gobierno a los proetarras han sido más que evidentes. La más simbólica, sin duda, ha sido el traslado de todos los presos de ETA a las cárceles del País Vasco y Navarra, que Interior culminó en marzo, poniendo así fin a 34 años de política de dispersión.