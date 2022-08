El PP votará en contra del decretazo energético si Sánchez no retira sus «frivolidades»

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que el Grupo Popular votará en contra de la convalidación del decretazo energético el próximo jueves en el Congreso si el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez no retira en su reunión de este martes las «frivolidades» que incluye el texto.

Así lo ha avanzado Bendodo en declaraciones a los medios después de la reunión mantenida por el Comité de Dirección del PP, que ha vuelto a celebrarse tras el parón veraniego. Los populares han emplazado así al Ejecutivo socialcomunista a que «aproveche» su Consejo de Ministros de este martes (no se reunía desde el 1 de agosto) para corregir esta «improvisación» que «no se ha abordado con las comunidades autónomas».

Entre esas «frivolidades» y «medidas populistas», Bendodo ha aludido a «subir o bajar un grado la temperatura, quitarte la corbata o apagar el escaparate». En cambio, ha criticado que el Ejecutivo no está abordando «los problemas de empleo en la industria o la falta de ayudas al sector del transporte por carretera». De este modo, el número tres de Alberto Núñez Feijóo ha instado a Moncloa a leerse las «propuestas serias» del documento del PP.

Otro decreto

De momento, el Gobierno, que no ha contactado con el PP al respecto, no goza de los apoyos suficientes para sacar adelante este decreto en la votación que se producirá el próximo jueves en la Cámara baja en una sesión extraordinaria. Con todo, los populares sostienen que las «puertas están abiertas» y se muestran «dispuestos a escuchar para hacer un decreto serio, no de improvisación».

Y es que la solución legal que plantea el PP, puesto que no se puede cambiar un decreto que ya está en vigor (se votará su convalidación), es que el Gobierno acuerde este martes otro decreto ley donde enmienda las medidas «populistas» del anterior, algo que, según remarcan los de Feijóo, ya ha hecho el Ejecutivo recientemente en materia económica. Fuentes de Génova admiten que hay «una parte del decreto» que sí comparten y que incluso no tendrían inconveniente en apoyar.

Por eso matizan el ‘no’ inicial, a la espera de que el Ejecutivo de Sánchez les llame para abordar una respuesta conjunta a la crisis energética. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, líder del PP madrileño, mantiene su intención de recurrir este decretazo al Tribunal Constitucional por «invasión de competencias».

De otro lado, desde el equipo de Feijóo no ven necesario abrir la negociación sobre este decreto, en caso de iniciarse, al plan de contingencia con más medidas que prepara el Gobierno de Sánchez para el mes de septiembre. Consideran que el Ejecutivo de PSOE-Podemos «improvisa» con cada decreto.