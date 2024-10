El PP no se fía de Marlaska: obligará al PSOE a votar en contra de exigir más datos a los viajeros

El Grupo del PP en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley (PNL) para forzar al PSOE a votar en contra de la pretensión de Interior, aparcada de momento, de pedir más datos personales a los viajeros en hoteles, alojamientos turísticos, agencias y empresas de alquiler de vehículos. Si bien el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha trasladado que por ahora no se exigirán a los viajeros más datos que los actuales (la ampliación que manejaba los elevaría de 14 a 43 en hoteles), el PP no se fía y quiere que los socialistas, que conforman el Gobierno de coalición junto a Sumar, se retraten en la Cámara Baja.

Junto a ello, en su ofensiva para combatir las trabas del Gobierno, el Grupo Popular que dirige Miguel Tellado celebrará este lunes una cumbre del sector Turismo en la Cámara Baja donde participarán representantes de hoteles, agencias de viajes, compañías áreas, cruceros y otras empresas de este ámbito.

En la PNL contra este Gran Hermano que urdía Interior, el PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a «prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, hasta que se aborde una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de esta normativa en compañía de los subsectores turísticos más afectados por la misma».

Asimismo, en la exposición de motivos, los populares subrayan que «la imposición de recabar y comunicar datos personales sensibles, incluidos los de pago, podría contravenir, a pesar de que su recogida fuera por motivos de seguridad, la normativa europea de protección de datos (Directiva PSD2 y el Reglamento UE 2018/389) que garantiza la seguridad y confidencialidad de los medios de pago electrónicos mediante el cifrado de datos».

Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia la «falta de voluntad, inflexibilidad e incomprensión del Gobierno encabezado por Sánchez para con una industria turística que emplea prácticamente a 3 millones de afiliados en nuestro país actualmente». «Su nivel de excesivo unilateralismo ha trascendido incluso más allá de nuestras propias fronteras, derivando en una ola de respaldo y solidaridad por parte de las asociaciones turísticas de ámbito europeo», añaden los populares.

Jornada sobre desafíos

Entretanto, el Grupo Popular celebrará este lunes en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados la jornada Presente y futuro del Turismo en España: análisis de la situación actual de la principal industria de nuestro país; retos y desafíos a corto y medio plazo. Entre los objetivos de esta cita, se encuentran los de «visibilizar a los distintos actores componentes de la cadena de valor turística como sector estratégico y esencial; analizar las dificultades y obstáculos que sufre la actividad turística; abordar las implicaciones del fenómeno de la turismofobia; poner en común experiencias, conocimientos y buenas prácticas; o trasladar al Congreso de los Diputados las principales necesidades y demandas actuales».

Según el programa del evento, tras la apertura a cargo de Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, la primera mesa de debate sobre los retos y desafíos contará con la participación de Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Santiago Vallejo, vicepresidente de la Mesa del Turismo de España; Ramón Estalella, secretario General de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT); y Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) y de la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL). Estará moderada por Mirian Guardiola, portavoz de Turismo del Grupo Popular y ex consejera de Turismo y Cultura del Gobierno de Murcia.

La segunda mesa, dedicada a la conectividad y la Marca España, estará compuesta por Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y director general de Easyjet para el Sur de Europa; Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV); Alfredo Serrano, director nacional de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA); Ana Abade, responsable de Asuntos Públicos para Booking.com en España y Portugal; y Asier Pereda, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR). Este coloquio será moderado por Cristina Moreno, portavoz adjunta de Turismo del PP en el Congreso y ex secretaria autonómica de esta área en la Generalitat Valenciana.

La tercera mesa, que tratará sobre Desconcentración, desestacionalización y diversificación del producto turístico, la formarán Emilio Gallego, secretario General de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE); Alicia Garrido, directora ejecutiva y socia fundadora de Deporte & Business; Amparo Ruiz, directora del Grado en Gastronomía de la Universidad Francisco de Vitoria-Le Cordon Bleu; y Noelia Ibáñez, jefa de Área de Atención al Visitante del Museo Nacional del Prado. Ángel Parada, vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía, será aquí el moderador. La jornada será clausurada por José Vicente Marí, portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y ex consejero de Hacienda del Gobierno Balear.