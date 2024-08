El PP exige a Illa y Collboni que condenen el ataque del separatismo catalán contra Carlos Mazón

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha mostrado su solidaridad con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la quema de una fotografía suya en un acto vandálico del colectivo Arran en las fiestas del barrio de Gràcia en Barcelona. Bendodo ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que condene los hechos.

«Dónde están estos dos socialistas tan demócratas que ahora se esconden a la hora de la verdad», se ha preguntado Bendodo este domingo en Alhaurín El Grande (Málaga), donde junto con el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha participado en el acto de inicio de curso político del PP de Málaga.

Así, ha mostrado desde la dirección nacional del PP solidaridad y apoyo al también líder de los populares valencianos Carlos Mazón, «que tan buen trabajo está haciendo porque el cambio también llegó a la Comunidad Valenciana después de muchísimos años de socialismo negativo».

Bendodo ha criticado, por tanto, que hay un «nuevo experto en ponerse de canto en España que es Salvador Illa» y le ha pedido a él y al alcalde de Barcelona que «condene esta acción que se ha producido contra un presidente de un gobierno autonómico». «A la normalidad y a la convivencia no se llega nunca con el chantaje ni con la cesión de derechos y libertades», ha incidido.

Por último, ha advertido de que «los últimos meses han sido, si miramos atrás, los peores, de nuestra democracia, en nuestro país y sobre todo para nuestra convivencia», ha concluido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal.

Acto vandálico

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, respondió este sábado a la quema de una imagen con su rostro en Barcelona por parte de la organización juvenil de la izquierda radical independentista Arran (los cachorros de la CUP), advirtiendo de que podrán «quemar su cara un millón de veces, pero quien no respete a la Comunitat Valenciana le tendrá enfrente con todas las consecuencias». «La patochada sobernanista toca a su fin», escribió en sus redes sociales.

La polémica surge después de que el separatismo catalán más radical tratara de politizar las fiestas de Gracia en Barcelona en la que mostraron una pancarta que decía: «Esto no es España, somos países catalanes».

Dicho lema despertó las críticas del presidente de la Comunidad Valenciana, quien, a través de su cuenta en X, exigió su retirada: «Exijo a las autoridades catalanas la retirada inmediata de este insulto supremacista. Los països catalans ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos», afirmó Mazón.

Tras este mensaje, la organización radical e independentista Arran le respondió: «Buena suerte con la exigencia a las autoridades catalanas! Y si lo haces en valenciano, mejor. Que así nos entendemos todos, que por algo compartimos una lengua».

Más tarde, durante las fiestas de Gracia, el grupo radical Arran quemó una imagen volteada de Felipe V, en la que se podía ver la cara de Mazón y una bandera de España, y así lo publicaron en sus redes sociales junto con otro mensaje dirigido al presidente de la Generalitat: «El lunes te quisimos hacer enviar calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans».

El PP en bloque ha salido en defensa del presidente de la Generalitat Valenciana, empezando por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que en sus redes sociales escribió: «No hay lugar para el odio ni para el radicalismo en nuestra sociedad».