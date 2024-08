El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha respondido este sábado a la quema de una imagen con su rostro en Barcelona por parte de la organización juvenil de la izquierda radical independentista Arran (los cachorros de la CUP), advirtiendo de que podrán «quemar» su cara «un millón de veces», pero quien «no respete a la Comunitat Valenciana» le tendrá «enfrente con todas las consecuencias». «La patochada sobernanista toca a su fin», ha escrito en sus redes sociales.

Podéis quemar mi cara un millón de veces y hacerme lo que queráis. A la Comunitat Valenciana se la respeta y quien no lo haga me tendrá enfrente con todas las consecuencias. La patochada soberanista toca a su fin. https://t.co/jiWdHqECgY — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) August 24, 2024

La polémica surge después de que el separatismo catalán más radical tratara de politizar las fiestas de Gracia en Barcelona (que se celebraron del 15 al 21 de agosto) y en la que mostraron una pancarta que decía: «Esto no es España, somos países catalanes».

Dicho lema despertó las críticas del presidente de la Comunidad Valenciana, quien, a través de su cuenta en X, exigió su retirada: «Exijo a las autoridades catalanas la retirada inmediata de este insulto supremacista. Los països catalans ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos», afirmó Mazón.

Tras este mensaje, la organización radical e independentista Arran le respondió: «Buena suerte con la exigencia a las autoridades catalanas! Y si lo haces en valenciano, mejor. Que así nos entendemos todos, que por algo compartimos una lengua».

Pero no teniendo suficiente con este mensaje, durante las fiestas de Gracia los radicales decidieron también quemar una imagen volteada de Felipe V, en la que se podía ver la cara de Mazón y una bandera de España, y así lo publicaron en sus redes sociales junto con otro mensaje dirigido al presidente de la Generalitat: «El lunes te quisimos hacer enviar calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans».

Ei, @carlos_mazon_, el dilluns et vam voler enviar escalf des de la Vila de Gràcia, Països Catalans. pic.twitter.com/SpUx9sikSo — Arran Barcelonès (@ArranBarcelona) August 21, 2024

La respuesta de Mazón ha llegado tras una publicación del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien ha mostrado todo su «apoyo y cariño» al jefe del Consell y ha señalado el acto como «otra muestra de la reconciliación prometida», en una crítica indirecta a la nueva etapa del Govern con Salvador Illa, del PSC, como nuevo president.

Aquí tenemos otra muestra de la reconciliación prometida…

Todo nuestro apoyo y cariño para nuestro querido amigo @carlos_mazon_ Un abrazo muy fuerte, Presidente!https://t.co/psDfcvbaKE — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) August 24, 2024

Esta misma semana, la organización independentista, Arran, organizaba también un escrache ante la sede de Societat Civil Catalana en Barcelona. Al grito de «¡fuera fascistas de nuestros barrios!» impedían el paso y lanzaban consignas mientras el personal aún se encontraba dentro del edificio en ese momento. Entre los asistentes, ha destacado Anna Saliente, candidata a la alcaldía de Barcelona por la CUP. Desde Societat Civil han lamentado los hechos que «por desgracia se producen continuamente en Cataluña».