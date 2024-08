El PP sale en tromba en apoyo a Mazón: «Aquí tenemos otra muestra de la reconciliación prometida»

El Partido Popular ha querido cerrar filas en torno al presidente de la Generalitat Carlos Mazón y mostrarle su apoyo después de que el grupo radical independentista, Arran, haya utilizado las fiestas de Gracia en Barcelona para quemar una imagen con la cara del político junto a una bandera de España, al tiempo que mandaban al popular este mensaje: «El lunes te quisimos hacer enviar calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrito en sus redes sociales: «No hay lugar para el odio ni para el radicalismo en nuestras fiestas ni en nuestra sociedad. Carlos, cuentas con todo nuestro apoyo. Juntos, defenderemos siempre la dignidad y el respeto a la Comunitat Valenciana y a la bandera de todos los españoles.»

En Cataluña, el líder del PP, Alejandro Fernández, también ha aprovechado para condenar esta acción de Arran: «Aquí tenemos otra muestra de la reconciliación prometida. Todo nuestro apoyo y cariño para nuestro querido amigo Carlos Mazón. Un abrazo muy fuerte, presidente», ha añadido Fernández.

Varios diputados de las cortes valencianas han salido en tromba también para apoyar a Mazón. El secretario general de los populares valencianos, Juanfran Pérez Llorca, en un comunicado, ha garantizado que los impulsores de estos hechos «no van a conseguir su objetivo. Nos van a tener enfrente, somos la Comunitat Valenciana no formamos parte de los Països Catalans por más que lo reivindiquen mediante el odio», ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que los valencianos «tenemos nuestro propio Estatuto de Autonomía y deben respetarlo, quieran o no».

Pérez Llorca ha reclamado al PSPV y Compromís «una condena expresa» contra estos «actos radicales» y, en este sentido, les ha cuestionado si, al tratarse de actos «contra el PP y Carlos Mazón, van a mirar hacia otro lado como hacen siempre».

Además, ha lamentado que esta «es la imagen de España que está dejando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la ayuda del president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa». «Buscan una supuesta unión mientras solo consiguen crispación y violencia entre la sociedad», ha censurado.

La consellera de Hacienda y portavoz del Gobienro valenciano, Ruth Merino, ha transmitido su apoyo al jefe del Consell, al tiempo que ha calificado estos hechos de «demostración de intolerancia y odio» y ha aprovechado para afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que quieran «hacernos creer que la amnistía y la sumisión al separatismo traerían la paz social y la convivencia».

También la consellera de Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha enviado su apoyo a Mazón. «Detrás del catalanismo solo hay odio y xenofobia. Para vuestra desgracia, ahora tenemos un presidente que ni se arrodilla ni se calla. No hay fuego suficiente que pueda con Carlos Mazón defendiendo a los valencianos», ha afirmado.

La presidenta de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Marta Barrachina, ha advertido de estas actitudes son «el resultado de la política divisiva» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «La Comunidad Valenciana no se dobla ante amenazas ni actos vandálicos (…), quien no respete nuestra tierra nos tendrá delante», ha avisado. Y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha censurado que quienes «no saben construir se refugian en el odio». «Ante su ignorancia, nos tendrán aquí, firmes y sin titubeos», ha garantizado.

También el líder del PP en Navarra, Javier García Jiménez, ha escrito en sus redes sociales que «estos actos que demuestran que el independentismo es insaciable y que no tiene límites. Como ya sabes, cuentas con todo nuestro apoyo».

Acto vandálico en Gracia

La polémica surge después de que el separatismo catalán más radical tratara de politizar las fiestas de Gracia en Barcelona (que se celebraron del 15 al 21 de agosto) y en la que mostraron una pancarta que decía: «Esto no es España, somos países catalanes».

Dicho lema despertó las críticas del presidente de la Comunidad Valenciana, quien, a través de su cuenta en X, exigió su retirada: «Exijo a las autoridades catalanas la retirada inmediata de este insulto supremacista. Los països catalans ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos», afirmó Mazón.

Tras este mensaje, la organización radical e independentista Arran le respondió: «¡Buena suerte con la exigencia a las autoridades catalanas! Y si lo haces en valenciano, mejor. Que así nos entendemos todos, que por algo compartimos una lengua».

Además de ese mensaje, durante las fiestas de Gracia los radicales decidieron también quemar una imagen volteada de Felipe V, en la que se podía ver la cara de Mazón y una bandera de España, y así lo publicaron en sus redes sociales junto con otro mensaje dirigido al presidente de la Generalitat valenciana: «El lunes te quisimos hacer enviar calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans».