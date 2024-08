Mazón exige a Illa que retire las pancartas pro «Países Catalanes» colgadas en plena calle en Barcelona

La exhibición de pancartas pro «Países Catalanes» que han aparecido colgando en plena calle en Barcelona ha provocado la primera crisis de la Generalitat de Salvador Illa con comunidades autónomas vecinas, por defender abiertamente dichas pancartas la anexión de la Comunidad Valenciana, Baleares y parte de Aragón bajo el dominio de Cataluña. El primero en reaccionar ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, que ha exigido la retirada inmediata de ese tipo de pancartas de las calles de Barcelona. «Si no respetaís nuestro Estatut no respetaremos el vuestro», ha advertido Mazón este domingo en un mensaje que ha difundido por las redes sociales.

Como ha informado OKDIARIO, los independentistas están aprovechando las populares y multitudinarias fiestas del barrio de Gracia de Barcelona para exhibir sus tesis independentistas y anexionistas. El propio Mazón, en sus mensajes en redes sociales, reproduce la fotografía de una de esas pancartas, que ocupa la vía pública al colgar de lado a lado de una de las concurridas calles del barrio de Gracia, que se encuentra en fiestas pagadas con dinero público, ya que el Ayuntamiento de Barcelona es organizador. El alcalde de la Ciudad Condal es el socialista Jaume Collboni, y la concejala de distrito del barrio de Gracia es su primera teniente de alcalde, la también socialista Laia Bonet.

En la pancarta, escrita en catalán, se lee la siguiente proclama: «Bienvenidos a la Villa de Gracia. Esto no es España, son los Países Catalanes». Lleva la firma de Arran, las juventudes de los independentistas antisistema de las CUP, y la pancarta está ilustrada por un dibujo que representa el mapa de los pretendidos Países Catalanes: Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y parte de Aragón. Esta idea de los «Països Catalans» llevan pregonándola desde hace décadas todos los partidos que componen la órbita independentista catalana y de ella se ha nutrido también el PSC. Prueba de esto último es la Eurorregión que impulsó sin éxito en 2004 elentonces presidente de la Generalitat, el socialista Joan Maragall, para incorporar en una entidad interautonómica, bajo liderazgo catalán, a Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

Mazón: «No nos arrodillamos»

Ahora, la aparición de estas pancartas pro «Países Catalanes» ha llevado a Carlos Mazón a responsabilizar directamente a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona. El mensaje va dirigido explícitamente al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y al recién investido presidente de la Generalitat y jefe de filas de Collboni, Salvador Illa, que apenas una semana después de tomar posesión se ha ido de vacaciones a Lanzarote para coincidir con Pedro Sánchez.

Exijo a las autoridades catalanas la retirada inmediata de este insulto supremacista.

Los “països catalans” ni existen ni existirán. Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunitat no nos arrodillamos. pic.twitter.com/MJ6i2N9rqQ — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) August 17, 2024

La exhibición de pancartas en la calle, dado que supone la utilización de un espacio, requiere de una autorización municipal expresa. Los ayuntamientos velan por el cumplimiento de estos preceptos y, por lo mismo, son los responsables de impedir la utilización de la vía pública para usos no autorizados. En caso de detectarse una infracción en este sentido, los cuerpos de seguridad –en este caso la Policía Urbana de Barcelona y los Mossos– son los encargados de actuar e, incluso, de proceder a la tramitación de expedientes de sanción. De ahí que Carlos Mazón haya responsabilizado a las «autoridades catalanas» por lo ocurrido, ya que la exhibición de estas proclamas independentistas y anexionistas en Barcelona, en plena vía pública, se entiende que cuenta con el consentimiento activo o pasivo de las autoridades.