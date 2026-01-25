El PP exige al Gobierno actuar de manera «inmediata» ante el deterioro del servicio ferroviario

El Grupo Popular en el Congreso exige al Gobierno actuar de manera inmediata ante el deterioro de la infraestructura ferroviaria en España. Desde el PP, que denuncian los obstáculos para acceder a la información pública, apuntan a que al caos «cronificado» sobre el estado de las vías férreas se ha sumado la «corrupción generalizada» en el entorno del presidente Pedro Sánchez.

Tras los trágicos accidentes ferroviarios registrados la semana pasada y que han dejado 47 víctimas mortales en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona), el PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para instar al Ejecutivo de Sánchez a tomar medidas con carácter de urgencia para «corregir» la situación de caos que se ha generado a raíz de estos incidentes.

Según el escrito del grupo que pilota Ester Muñoz en la Cámara Baja y al que ha tenido acceso OKDIARIO, los populares instan a que «de manera inmediata» se ponga en marcha la creación de un «plan de choque extraordinario» que se encuentra recogido en la Ley de Movilidad Sostenible y que, casi dos meses después de su aprobación, aún no se ha aplicado.

La norma a la que aluden los de Feijóo, que fue aprobada con todo tipo de proclamas por parte de los de Sánchez, obliga al Gobierno a responsabilizarse con el mantenimiento y la modernización de la red ferroviaria. En este sentido, desde el PP se exige al Ejecutivo la puesta en marcha de todas las fases del primer punto de la norma.

Una primera, consistente en la identificación de todas aquellas vías que debido a su estado se han visto obligadas a limitar su velocidad; y una segunda, que insta a los de Sánchez a iniciar el diálogo con los sectores implicados, como el de los maquinistas, así como el resto de grupos políticos del arco parlamentario.

Una «auditoría externa»

Otro de los propósitos de la PNL de los populares pasa por emplazar al Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, a realizar una auditoría externa e independiente para analizar el estado de las vías de la alta velocidad.

También a aprobar el plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias. Españoles a los que se refiere el PP en su texto que, aun a pesar de haberles subido los impuestos, no experimentan una mejora en la prestación de los servicios públicos por parte de la administración central.

En otro de los apartados de su iniciativa, los de Feijóo exigen también que se apruebe un Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil; también recuperar la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis suprimida en julio del año pasado.