El PP se harta del CIS de Tezanos: «Es financiación ilegal del PSOE»

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de ser «financiación ilegal del PSOE». La institución pública está dirigida por José Félix Tezanos, militante socialista desde 1973. «Ya no es cuestión de tomárselo a risa», ha advertido el dirigente del PP, al tiempo que ha señalado que si pasara algo similar en alguna institución europeo, «se abriría una comisión de investigación».

«Lo voy a decir con la seriedad que corresponde: pienso que el CIS hoy es financiación ilegal del PSOE, creo que utiliza al CIS no sólo para que se hagan los estudios que al PSOE, no al Gobierno de España, le interesan, sino también para que se anuncien los resultados que colaboran con la propaganda que el PSOE propone», ha afirmado Pons este viernes en una entrevista concedida al programa La Hora de La 1 de TVE.

El vicepresidenta del Partido Popular Europeo se ha mostrado de esta manera al ser preguntado por el último barómetro del CIS publicado este jueves, que sigue dando al PSOE como primera fuerza política con mayor intención de voto, con el 30,4%. Según la encuesta del organismo público, el PP se situaría como segunda fuerza con el 26,1% de los votos. Estos resultados contrastan con los publicados hasta ahora por las encuestadoras privadas, que aseguran una victoria de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Esteban González Pons ha negado que con estas declaraciones le esté imputando un delito al PSOE, al ser preguntado en la misma entrevista. «No, no he dicho que haya ningún delito, pero sí creo que es financiación ilegal», ha reiterado.

«Creo que el CIS hace y publica los estudios que le interesan al PSOE y colabora con la propaganda del PSOE», ha apostillado el dirigente del PP, al tiempo que ha manifestado que en la próxima legislatura «habrá que investigar» cómo ha funcionado el organismo y tomar las medidas que sean «pertinentes».

El vicesecretario de Institucional del PP ha remarcado que «nadie» se cree las encuestas del CIS. «Ya no es cuestión de tomárselo a risa, hay que tomárselo muy en serio. Porque le aseguro que si lo que está sucediendo en el CIS sucediera en una institución europea, en este momento habría una comisión de investigación para ver quién se está beneficiando de los errores del CIS», ha señalado.

«Nerviosismo»

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha afirmado que estas declaraciones de Esteban González Pons sobre el CIS son «un signo de nerviosismo». «No le doy mayor importancia», ha señalado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en un desayuno informativo en Pamplona junto con la secretaria general del PSN, María Chivite, y la responsable de política fiscal y económica de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN, Elma Saiz.

«A mí me da la impresión de que el Partido Popular y en particular el señor González Pons están muy nerviosos. Hace unas semanas hacía un tuit amenazando a un vicepresidente de la Comisión Europea, ahora está lanzando ataques contra las estadísticas y contra las encuestas. Yo creo que es un signo de nerviosismo, no le daría mayor importancia», ha sostenido la también ministra de Economía y Transformación Digital.

Tezanos, socialista

Las encuestas de CIS carecen de prestigio entre los expertos en demoscopia desde que Tezanos se hizo cargo de ellas. Militante del PSOE desde 1973, Tezanos abandonó la Ejecutiva Federal del partido para presidir el CIS en 2018 por encargo expreso del presidente del Gobierno, convirtiéndose así en el primer dirigente de un partido que se colocaba al frente del centro en cuarenta años de democracia. Desde entonces, el ex secretario de Estudios y Programas del PSOE hace gala de una sostenida habilidad: todos los sondeos del CIS otorgan a su partido un mejor resultado del que días después conquista en las urnas. Y, viceversa, sus encuestas castigan al PP con porcentajes que son superiores cuando los ciudadanos acuden a votar.

En la hemeroteca están ya sus sensacionales patinazos como máximo responsable de CIS. El primero de ellos en las elecciones andaluzas de 2018, donde no supo detectar la primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico y otorgó un triunfo al PSOE que luego fue por un margen más estrecho del pronosticado.

Después llegarían las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde, en lugar de la arrolladora victoria de Ayuso, el CIS pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha. En las de Castilla y León de hace un años, el instituto público fue el único en augurar una victoria del PSOE. Y en las andaluzas del pasado 19 de junio no detectó ni la mayoría absoluta del PP, ni el hundimiento del PSOE a su peor resultado histórico.