El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, se ha jactado de ser militante del PSOE y de haber «estado en la cárcel» por sus ideas, durante la dictadura de Francisco Franco. Es su nuevo argumento para tratar defender el «rigor» de las encuestas del CIS, las únicas que ponen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«Yo he sido miembro de la Ejecutiva del PSOE, sí. ¿Me acuso de ser miembro del PSOE? Yo he vivido una época en la que por ser miembro del PSOE te detenían y te metían en la cárcel. Yo he estado en la cárcel por mis ideas, simplemente, las ideas que no sólo tenía sino que las publicaba en donde se podía. En aquel momento tú podías tener ideas y te callabas, eso es lo que te decían, que no las expresaras públicamente. Por favor, no vuelvan ustedes a esa lógica», ha afirmado Tezanos este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

En este sentido, el militante socialista ha defendido que una persona «con ideas» pueda presidir una institución pública, con el fin de justificar su pertenencia al mismo partido que gobierna actualmente. «¿Por qué una persona que tiene una ideología no puede dirigir una institución? ¿Lo siguiente qué será, que los ministros tampoco? Lo están diciendo ya sobre otros órganos del Estado, que tienen que ser personas sin ideas. Es que todo el mundo tiene ideas», ha señalado.

«Los que más ideas tienen son los que dicen que no tienen ideas, porque tienen una idea muy específica que es en contra de la libertad y de los principios de la Constitución, generalmente eso es lo que ocurre en la práctica», ha apostillado Tezanos.

«No intoxicar»

El presidente del CIS ha sostenido que en su institución » participan personas con distintas ideas». «En mi equipo hay personas que, sinceramente, no sé a quién votan, ni se lo he preguntado. Sé que es muy difícil poder convencerles, pero tengan la seguridad de que el planteamiento de la ciencia no nada que ver con aquellas cositas que a veces se plantean en algunos», ha enfatizado.

«Hay que saber diferenciar, no dejarnos intoxicar y expresar libremente nuestras ideas. Las encuestas del CIS funcionan de manera ejemplar. Las encuestas no son instrumentos de adivinación, no se lo tomen así. Para eso podríamos dedicarnos a adivinar el resultado de los partidos de fútbol y rellenar quinielas», ha zanjado José Félix Tezanos en su intervención en el Congreso.

Su sesgo

Militante del PSOE desde 1973, Tezanos abandonó la Ejecutiva Federal socialista para hacerse cargo del instituto público en 2018 por encargo expreso del presidente del Gobierno, convirtiéndose así en el primer militante de un partido que se colocaba al frente del CIS en cuarenta años de democracia. Desde entonces, el ex secretario de Estudios y Programas del PSOE exhibe una acreditada habilidad: todos los sondeos del CIS otorgan a su partido un mejor resultado del que días después conquista en las urnas. Y, viceversa, sus encuestas castigan al PP con porcentajes que son superiores cuando los ciudadanos acuden a votar.

En la hemeroteca están ya sus sensacionales patinazos como máximo responsable de CIS. El primero de ellos en unas elecciones andaluzas donde no supo detectar la primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico y otorgó un triunfo al PSOE que luego fue por un margen más estrecho del pronosticado.

Después llegarían las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde, en lugar de la arrolladora victoria de Ayuso, el CIS adelantó un empate entre la izquierda y la derecha. En las de Castilla y León del pasado mes de febrero, el instituto público fue el único en augurar una victoria del PSOE. Y en las andaluzas del pasado 19 de junio no detectó ni la mayoría absoluta del PP, ni la caída del PSOE a su peor resultado histórico.