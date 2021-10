El PP de Ayuso está dispuesto a «reformar», pero no a «derogar» -como pide Vox- las leyes LGTBI de la época de Cristina Cifuentes. Lo ha anunciado en HOY RESPONDE de OKDIARIO el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, en plena negociación con Vox de los nuevos presupuestos madrileños que mañana aprueba el gobierno regional.

La formación de Rocío Monasterio ha presentado en la Asamblea de Madrid una Ley Integral de Igualdad para derogar las normas aprobadas en tiempos de Cifuentes y Ciudadanos. Vox liga este asunto al apoyo a los presupuestos de Ayuso. Pero Pedro Muñoz Abrines lo desliga: «Si yo llevo la negociación presupuestaria esa es una materia en la que no voy a entrar porque no forma parte del presupuesto ni tiene afección a los presupuestos como tales. Vox tendrá que pensar y decidir qué hace».

Eso sí, Muñoz Abrines reconoce que esas leyes «hoy por hoy no nos gustan» aunque -dice- que «tienen aspectos positivos» y aclara que pueden «mejorarse» pero que el PP no es partidario «de derogar por derogar como hace Sánchez, por ejemplo, con la reforma laboral. Eso es una posición poco constructiva y poco razonable».

«Nosotros no teníamos mayoría cuando se aprobaron [Ciudadanos se unió a la izquierda] y nosotros no votamos a favor de algunas porque incluso desde el punto de vista jurídico tenían cierta discusión». Por eso, añade, «mejorar una norma desde el punto de vista de técnica jurídica siempre es imprescindible y ese es el camino que vamos a seguir». Pedro Muñoz Abrines admite que «para mejorar» -dice- «siempre estamos dispuestos a hablar». «A partir de ahí -señala- si somos razonables es fácil llegar a un entendimiento». Pero Muñoz Abrines reitera a Vox que «reformar y mejorar», sí; pero «derogar por derogar», no.

«Nosotros creemos -dice el portavoz adjunto del PP- que hay aspectos de esas leyes que pueden ser mejorables y hay que cambiar, pero hay otros que están bien y hay que saber conjugar -apunta- la realidad social con la realidad jurídica». Para Pedro Muñoz Abrines, «Vox tiene un discurso vacío»: «Está en un discurso nacional e intenta defender ciertas ideas en todos los lugares donde está, pero uno -dice- tiene que adaptarse a la realidad donde está y ese adoctrinamiento [de Género y LGTBI] del que habla Vox no se da en la Comunidad de Madrid. No es lo mismo hacer el mismo discurso y pedir, por ejemplo, bajada de impuestos en el Madrid de Ayuso que en la Valencia de Puig».

Eficiencia y control del gasto

Para Pedro Muñoz Abrines, Vox «no va a tener razones objetivas para oponerse a los presupuestos» que mañana aprueba el ejecutivo regional. «Sus principios -afirma- son los de siempre: impuestos bajos, gestión eficiente, control del gasto público, del déficit y la deuda y estabilidad presupuestaria». «Sería muy difícil para Vox -afirma- justificar una posición contraria a estos presupuestos que defienden los principios del centro derecha y marcan diferencias con los de Sánchez y, además, defenderlo de manera creíble ante los madrileños»

Ley de Vivienda: «Disparate chavista»

El gobierno Sánchez ha aprobado hoy la Ley de Vivienda. Madrid no la aplicará -dice Pedro Muñoz Abrines- «en ningún caso»: «Esa ley es un disparate desde el punto de vista de la defensa del derecho fundamental a la propiedad privada. Pero, además, tendría efectos muy negativos desde el punto de vista práctico para la gente que necesita una vivienda». Describe los males de la ley: aumento de la demanda, pero reducción de la oferta, subida de precios y, por tanto, menos viviendas. «Buscan seguir deteriorando -dice- el mercado inmobiliario para justificar, más adelante, más intervenciones. Por eso es una ley chavista. Porque empiezan con el exprópiese [de Chávez] y terminan expropiando todo».

Pedro Muñoz Abrines aclara que «lo peor de esta ley es que es puramente propagandística porque la mayoría de competencias en Vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. No es una ley aplicable directamente per se y las comunidades tienen la capacidad de no aplicarla y tener su propia regulación». Dice que todo ello genera «una enorme incertidumbre en los inversores, en los propietarios y en los mercados cuando desde el punto de vista práctico va a ser aplicada en pocas zonas de España. Por eso, es una enorme irresponsabilidad».

Mónica García

Isabel Díaz Ayuso dijo la semana pasada en la Asamblea a Mónica García, líder de Más Madrid, que «ustedes tienen más propiedades que Idealista» en referencia al portal inmobiliario. Muñoz Abrines señala que «la presidenta los retrata muy bien y los pone frente al espejo de esa doble moral y cinismo con el que hacen ciertos discursos».

«Todo el mundo -deja claro Pedro Muñoz Abrines- tiene derecho a tener una vivienda y cuanto mejor viva mejor para él, pero lo que no admitimos es que personas [de la izquierda] que superan ciertos niveles de patrimonio den lecciones de defender a los pobres o critiquen al PP porque ellos suponen que nosotros somos ricos y defendemos a los ricos cuando la inmensa mayoría de nosotros somos gente normal de clase media que, en muchas ocasiones, tenemos menos patrimonio que la gente de la izquierda». Muñoz Abrines acusa a la izquierda de «hipocresía» y de «hacer debates maniqueos».