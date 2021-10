«Yo creo que quien banaliza el mal -dice Pedro Muñoz Abrines- es Zapatero y el PSOE porque después de 900 asesinatos de ETA, negociar con Bildu y plantear que Otegi -que secuestró a Javier Ruperez y disparó a Gabriel Cisneros- fue una de las personas que contribuyó al fin de los atentados es un sarcasmo; algo de muy mal gusto, por no decir algo peor».

En la entrevista radiofónica, Zapatero afirmó también que «Otegi contribuyó decisivamente al fin de la violencia no se si por un proceso evolutivo, un cálculo o estrategia política o por algún tipo de consideración de carácter ético como apuntaba en su declaración de hace unos días». Zapatero ve, por tanto, en la declaración de Otegi de hace una semana sobre las víctimas de ETA, incluso, una «consideración de carácter ético».

Muñoz Abrines le recuerda que si ETA dejó de matar fue por la actuación «permanente, contínua y firme de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la actuación política de todos los gobiernos y por la presión social especialmente desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco». Por eso, le recuerda a Zapatero, que «el papel de Otegi fue, en todo caso, estratégico y no supone ningún arrepentimiento». «Otegi -continúa Muñoz Abrines- no muestra ninguna altura moral cuando dice que lo lamenta pero sin pedir perdón ni considerarse responsable. Otegi considera que ETA no tiene que pedir perdón por el sufrimiento causado».

Por eso, reitera el portavoz ‘popular’, «con Bildu y con Otegi no hay que hablar, no hay que negociar nada. Quien banaliza el Mal es el señor Zapatero y, por tanto, quien no conoce el Bien -según sus propias palabras- es él».

cree que el ex presidente«no conoce el bien». El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid ha respondido así al ex presidente socialista del Gobierno que, anoche, en una entrevista, acusó a Isabel Díaz Ayuso de «banalizar el mal» por afirmar que «ETA está más viva que nunca». Según, la presidenta Ayuso «banaliza el mal porque no sabe lo que es el bien».