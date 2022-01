La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha sido condenada a 5 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública y privada. Ella fue una de las responsables de la quiebra de Emgiasa, la empresa municipal de vivienda de Alcorcón. No tiene pensado dimitir, considera que la sentencia no se ajusta a la realidad. Desde el PP exigen su salida inmediata del Consistorio del municipio madrileño por el bien de los vecinos. «La alcaldesa quiere que los vecinos paguen la multa que le pide el juez”, afirma Ana Gómez, portavoz del PP en Alcorcón.

PREGUNTA: Ana, ¿por qué crees que la alcaldesa de Alcorcón dice que no va a dimitir? ¿Crees que se siente con impunidad o que se siente protegida por el PSOE-M y Ferraz?

RESPUESTA: Ella se aferra como un clavo ardiendo a que no es una sentencia firme, puede recurrir. Si fuera una sentencia firme no habría posibilidad de dimitir, tendría que irse porque la justicia le obligaría a irse. Dimitir es un acto de transparencia y por los vecinos de Alcorcón debería irse. Estamos a la espera de que se pronuncie el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, porque tiene un grave problema en Alcorcón.

P: El PSOE en Alcorcón gobierno en coalición con Podemos. Pese a la condena, la formación morada ya ha avisado de que el gobierno de coalición seguirá con fuerza. ¿Por qué no exigen al PSOE la dimisión de la alcaldesa?

R: Eso resulta sorprendente y más por estos partidos que, según ellos, nacen para dignificar la política. No olvidemos que la condena es por una mala gestión o no saber gestionar de los bienes del Ayuntamiento de Alcorcón. La condena le obliga a pagar con su propio patrimonio el déficit resultante de la liquidación y también está condenando al Ayuntamiento. Podemos debería retirar el apoyo a la alcaldesa. No podemos tener una alcaldesa cuestionada en todo momento.

P: ¿Por qué crees que el PSOE y Podemos están actuando así?

R: Esto es lo mismo que en el Gobierno de la España. Todo vale para mantenerse en el poder.

P: ¿Cómo se traduce esto para los vecinos de Alcorcón? A lo mejor los vecinos piensan que esta condena no les afecta al bolsillo.

R: Claro que les afecta al bolsillo y mucho. Esta semana se han presentado unos Presupuestos. Pues bien, a raíz de la sentencia se obliga al Ayuntamiento a pagar el 25% del déficit que haya en el concurso (de acreedores). Esto es motivo suficiente para que se pararan estos presupuestos y que el Ayuntamiento provisionara esos fondos porque puede llegar a ser 25 millones de euros.

Ella ahora pretende apelar en su nombre y en nombre del Ayuntamiento. Sus intereses y los del Consistorio están contrapuestos. De Andrés ha pedido que sea el Ayuntamiento, o sea, los vecinos, los que paguen al 100% ese déficit y ha sido el juez el que le ha dicho que no.

P: Si le estoy entendiendo bien, ¿está diciendo que la alcaldesa quiere que los vecinos paguen la multa?

R: Exacto. La sentencia determina que el déficit que resulte de la liquidación lo tienen que pagar los condenados (parte la alcaldesa, parte el Ayuntamiento, el anterior alcalde y los 8 concejales). La defensa de la alcaldesa es que sea el Ayuntamiento el que lo pague todo. Ella no puede seguir al frente por el bien de los vecinos. Nos arruinó en 2011, dejó una deuda de 612 millones de euros, no podemos consentir que ahora vuelva a arruinar a los vecinos de Alcorcón.