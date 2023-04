El PP acusa a Sánchez de maniobrar en la UE contra la Junta con información «incompleta» de Doñana

Los métodos del sanchismo no son nuevos para el PP de Alberto Núñez Feijóo. Tanto es así que en Génova ya tienen constancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez no está actuando limpio en Bruselas en relación a la ley de regadíos que impulsan PP y Vox en Andalucía y que avala la Junta de Juanma Moreno. Fuentes de la dirección del PP consultados por OKDIARIO acusan a Moncloa de «maniobrar» contra el Gobierno andaluz en este asunto y de «azuzar» a los representantes comunitarios contra este Ejecutivo autonómico que busca dar soluciones a los problemas de regadío de los agricultores de Huelva, en terrenos que están a 30 kilómetros del Parque Natural de Doñana.

En este sentido, las mismas fuentes sostiene que la Comisión Europea, que tiene como primer y principal interlocutor al Gobierno de España, en este caso a la vicepresidente tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, maneja información «incompleta». De hecho, las fuentes citadas de Génova afirman que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, trasladó en su reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, cercano a Los Verdes, que la Comisión no tenía «todos los datos» sobre la ley de regadíos andaluza, que en ningún momento pone en riesgo el ecosistema de Doñana. De ahí que el consejero andaluz aprovechara la cita para «ampliar» a Sinkevicius los pormenores de la proposición de ley, que no afecta al ecosistema natural. Pese a que un portavoz comunitario declaró que «podría degradar el humedal protegido».

En concreto, el Plan de la Junta de Andalucía que también apoya Vox pasa por ampliar el trasvase desde los ríos Piedras, Tinto y Odiel para paliar así la delicada situación del acuífero. Esta propuesta contempla la posibilidad de permitir regadíos en terrenos situados a 30 kilómetros de Parque de Doñana siempre y cuando se haya construido el trasvase que prometió el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018 y existan cuencas excedentarias. Sólo en tales condiciones, los agricultores afectados podrían optar a una concesión de agua, asegura la Junta. Además, cabe recordar que el PSOE andaluz se abstuvo el pasado febrero en el Parlamento andaluz en la primera votación sobre la tramitación de esta normativa.

«Polémica fake»

Asimismo, Génova considera que el Gobierno de Sánchez ha sido quien ha puesto en marcha una «polémica fake» para tratar de hacerle la oposición a la Junta de Andalucía, cuya buena gestión no deja de ganar adeptos para la marca Juanma Moreno y, por ende, para la marca PP. Desde la dirección nacional del PP retan al PSOE a «aguantar» la presión que se les va a echar encima cuando todo quede bien explicado y «los españoles descubran que todo es un paripé con el que desviar el foco».

Los populares entienden que la «desmesurada» reacción de Sánchez respecto a los planes presentados por Moreno es un síntoma más del nerviosismo que se ha apoderado de Moncloa ante una «previsible» derrota electoral en los próximos comicios. Génova señala que el Gobierno ha escogido «de manera muy desacertada» a Doñana como «campo de batalla». «Creemos que la respuesta de Sánchez no guarda correlación con la realidad. No tienen razón y el debate no está en la calle. Nos sorprende que hayan apostado por este tema. Nosotros, como partido nacional, tenemos muchísimos temas de los que estar pendientes. Imagínense el Gobierno», apostillan las mismas fuentes.