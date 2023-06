Lo primero que hizo Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, fue ordenar los cambios en las Jefaturas Superiores de Policía Nacional. Desde el 7 de junio de 2018 hasta ahora, cinco años después, Marlaska ha cambiado a 28 jefes superiores de Policía, todos comisarios, ha adjudicado nuevo destino además a otros 20 comisarios principales, en total 48 nombramientos. Además ha concedido 24 medallas pensionadas al mérito policial con distintivo de plata a otros tantos comisarios jubilados, lo que supone de facto una subida de sueldo de 250 euros mensuales en la pensión. Además, ahora el director general de Policía, Francisco Pardo Piqueras, anunciaba de manera informal que intentarán reformar la estructura orgánica policial antes de las elecciones, lo que si llega a buen puerto significará la creación de nuevos puestos de mando para comisarios y comisarios principales.

Es cuando menos sospechosa esta remodelación a muy pocas semanas de la celebración de elecciones generales que, si no gana el PSOE, provocarán infinidad de nuevos cambios en apenas unos días. La actual estructura de la Policía Nacional data de 2013, pero Marlaska ha tenido cinco años para acometer los cambios que fueran necesarios. Es cierto, que algunas unidades tienen mayor necesidad de reforma que otra, por ejemplo Ciberdelincuencia, cuyo trabajo se ha disparado exponencialmente en la última década. Nada que ver con el nombramiento el 25 de marzo de 2022 del comisario Tomás Vicente Riquelme como jefe de División de Operaciones y Transformación Digital.

Pero tiempo de sobra han tenido el director general del Cuerpo, Pardo Piqueras, y el ministro Marlaska para acometer esta reforma, porque han sido un total de 48 nuevos nombramientos en estos cinco años y no sólo en las Jefaturas provinciales.

El segundo nombramiento de importancia de Marlaska ocurrió el 5 de octubre de 2018 y nombró como Director Adjunto Operativo (DAO) al comisario principal José Ángel González Jiménez que venía de la Jefatura Superior de Aragón. El mismo día hacía efectivo también el nombramiento del comisario principal José García Losada en el cargo de subdirector general de Logística e Innovación, sustituido en marzo de 2019 por el comisario José García Molina, a su vez sustituido en septiembre de 2022 por otro comisario principal, Rafael Martínez López, que, a su vez, dejaba vacante la Jefatura Superior de Canarias. Es decir, entre 2018 y 2022 hasta tres personas diferentes ocuparon el mismo puesto.

El segundo jefe superior de Policía nombrado por Marlaska fue el de Aragón, y recayó en el comisario Carlos Hernández Muñoz, el 22 de octubre de 2018. Otra de las actuaciones en puestos clave del ministerio fue el nombramiento como comisario general de Extranjería y Fronteras de Juan Enrique Taboarda Álvarez, que el 18 de agosto de 2022 fue destinado como consejero de Interior en Rabat (Marruecos) y sustituido por otro comisario, Julián Ávila Polo. El ministro del Interior siguió cambiando a personas en los puestos de mayor importancia como la Comisaría General de Información y nombró al comisario principal Eugenio Pereiro Blanco.

Uno de los mandos más afortunados con el reparto de puestos fue en diciembre de 2018 el comisario principal Manuel Alcalde, nombrado vocal asesor en la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que se equipara a un funcionario de nivel 30 y con un complemento específico de 26.726 euros al año. A ello hay que sumar los 28.263 euros de su sueldo de comisario que harían un salario base de 54.989 euros. Otro comisario también tuvo premio gordo, Daniel Belmar Prieto, que fue nombrado subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y medios para la Seguridad con un complemento específico de 37.835,14 euros al año que sumados a los 36.859 euros de sueldo base de comisario principal suponen más de 73.000 euros al año. En este caso fue nombrado en junio de 2020. A ambos salarios habría que sumarles otros complementos. En septiembre de 2020 el ministro nombraba a otro cargo importantísimo dentro de la Policía, el de máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, que recayó en Rafael Pérez.

Todos los comisarios tienen el mismo sueldo base regulado por Ley, que en el caso de los comisarios principales es de 36.859 euros al año. Luego se suman una serie de retribuciones variables, como los trienios, el complemento específico, el de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios o las indemnizaciones por razón del servicio. Y finalmente está el considerado premio gordo dentro de la Policía, el destino en una embajada, que pueden tener complementos cercanos a los 15.000 € brutos mensuales dependiendo del destino, su peligrosidad y un largo etcétera de condicionantes.

Medallas pensionadas

Marlaska también ha nombrado jefes de divisiones entre los comisarios, como el 1 de agosto de 2019 cuando nombró al comisario principal Cirilo Durán Reguero como jefe de división de Formación y Perfeccionamiento. Pero el nombre de Durán quedó asociado junto al de otros por la polémica sobre las medallas pensionadas, en este caso la de plata al mérito policial, ordenada por el Ministerio del Interior, ya que a ella se opusieron por vía judicial el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía y en su Consejo en representación de los trabajadores. El sindicato también recurrió las medallas de Pedro Luis Medina, ex jefe de la Comisaría General de la Policía Científica; Julio Casal, ex jefe de la División de Económica de la Policía Nacional, y los ex jefes superiores de Baleares, Gonzalo Espino; Castilla y León, Juan José Campesino, y Murcia, Alfonso Navarro. Todos recibieron la propuesta de medallas de plata al mérito junto con su jubilación en 2021 pero tras la reclamación judicial en los juzgados anularon esos reconocimientos, así que en 2022 el ministro les concedió nuevamente la distinción.

Justo el año anterior, en 2020, Marlaska ya había concedido más medallas pensionadas, en este caso a los comisarios Eloy Quirós, al ex titular de Asuntos Internos Francisco Javier Migueláñez, y a Francisco López Canedo, Héctor Moreno García, Francisco Rodríguez, José María Moreno Moreno y Manuel Páez. La Justicia también las tumbó pero el Ministerio insistió de nuevo en la concesión.

Para muchos agentes de base esta polémica de las medallas empaña la concesión durante todos estos mismos años de las 2.767 blancas que se entregan por méritos policiales a agentes que han destacado en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo, salvarle la vida a un bebé. Ninguna de ellas está pensionada.