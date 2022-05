La portavoz adjunta del grupo de Unidas Podemos-En Comú y Galicia en Común y diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no puede pedirnos un salto de fe, sino hacer las investigaciones oportunas» en relación al espionaje con Pegasus del que dice haber sido objeto el propio Ejecutivo socialcomunista, así como sus socios de legislatura como los independentistas de ERC o los proetarras de Bildu, entre otros.

Así se ha manifestado Vidal en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al ser preguntada tras la Junta de Portavoces por la información revelada en exclusiva esta mañana por OKDIARIO, según la cual el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró en julio de 2021 un extenso manual para detectar el software Pegasus en teléfonos móviles iPhone como los que usa el Gobierno. Este manual fue entregado al Palacio de La Moncloa en julio de 2021, después de que los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, resultaran infectados según las fechas facilitadas el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El organismo que lo elaboró fue el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI.

En cambio, el ministro Bolaños declaró este lunes en una improvisada rueda de prensa en Moncloa que la detección de Pegasus en sendos móviles tuvo lugar «este fin de semana», si bien admitió que desde «hace meses» el Ejecutivo viene reforzando los protocolos de seguridad en este sentido.

«¿Qué le parece que exista un informe del CNI sobre dispositivos móviles iPhone, como los que usa el Gobierno, donde queda patente que Moncloa conoce el espionaje con Pegasus desde julio de 2021?», ha sido la pregunta que OKDIARIO ha dirigido a Vidal. Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos ha contestado: «El Gobierno no puede permitir que sea la especulación la que dañe no sólo la confianza de los grupos, sino también de la propia ciudadanía. Creo que deben entender que esto es un caso que suscita dudas y también miedos por parte de mucha gente, y que la forma de atacar esos miedos no es pedirnos un salto de fe, sino hacer las investigaciones pertinentes para no tener ningún tipo de duda al respecto de qué es lo que ha sucedido, a quién ha afectado y hasta qué punto se ha entrado con Pegasus en nuestras vidas», ha declarado Aina Vidal.

«De motu proprio»

En este contexto, Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, también ha manifestado que es el momento de «asumir responsabilidades políticas de motu proprio» por el «escándalo» de Pegasus. Aunque ha evitado dar nombres, los morados sostienen que tales responsabilidades deben depurarse en el ámbito del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige Paz Esteban y que depende del Ministerio de Defensa que encabeza Margarita Robles.