Podemos calienta motores de cara a la negociación con el separatismo. Aunque la llamada «mesa de diálogo» sentará a los representantes del Gobierno con la Generalitat, el partido morado aprovechará para reivindicar sus posiciones sobre Cataluña y medidas como el regreso de los fugados de la Justicia o la celebración de un referéndum.

En los últimos días, varios miembros de Podemos en la coalición se han manifestado expresamente sobre el asunto. Este lunes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido que irá a la mesa con una propuesta «propia» que en septiembre trasladará a Pedro Sánchez y a Pere Aragonès antes de que se reúna dicho foro. Ambos dirigentes volverán a citarse la tercera semana de septiembre para establecer las bases de la negociación.

Díaz, en una entrevista en el programa Las Mañanas, de RNE, ha reivindicado además que Puigdemont «no debe ser un problema» y ha alegado que «ha sido terrible lo que hemos vivido en Cataluña y España con errores en todos los sitios y con la antipolítica». Por ello, reitera que «ningún nombre propio puede ser un obstáculo».

Unas afirmaciones que coinciden con las de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra -secretaria general de Podemos- en las que hace unos días defendió el fin de la «judicialización» de la situación catalana lo que, en su opinión, incluye que «puedan volver» a España los fugados de la Justicia, como Puigdemont.

«Yo creo que esa salida de España tiene que ver también con el propio proceso de judicialización, es una derivada, y acabar con este proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro», aseguró Belarra en una entrevista en Rac1.

Ese punto genera fricciones con la parte socialista del Gobierno. La ministra portavoz, María Jesús Montero, replicó de inmediato a Belarra afirmando que «el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre». Montero insistió en que el interés del Gobierno es que Puigdemont «responda ante la justicia frente a aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años en los que nunca respondió ante los tribunales».

Podemos, en cambio, defiende que se debe «normalizar la situación» y «no es normal que no estén en España» aquellos que huyeron, entre ellos, el ex presidente separatista.

Referéndum

Podemos, que ya fue el principal abanderado de los indultos a los condenados del procés, defiende una negociación abierta con la Generalitat en la que también se trate el referéndum.

Aunque el partido apuesta por la llamada «autodeterminación», admite ahora que no hay mayorías suficientes. No obstante, eso no implica que la propuesta se aparque. El ministro de Universidades, Manuel Castells, uno de los más férreos defensores del «derecho a decidir», ha dejado la puerta abierta a que Cataluña vote por su independencia, aunque admite que «hoy por hoy» no es posible.

La razón es que, ha explicado, sería necesario cambiar la Constitución para dar cabida a un referéndum separatista y «en la medida en que para cambiar la Constitución hacen falta tres quintas partes del Parlamento, no es posible». Castells ha lamentado que «ni el PSOE ni el PP estarían por un cambio de ese calado y de ese tipo».

El ministro de Universidades, no obstante, no descarta que los socialistas cambien de opinión al igual que hicieron con los indultos. Al ser preguntado por si los partidos políticos podrían cambiar su postura en este asunto, Castells ha respondido que «tal vez» pero que en el caso del PP es «improbable».

Hace sólo unos días, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, advertía de que, en ese foro, su formación defenderá el «derecho a decidir». Según Echenique, en Podemos están convencidos de que, ante una votación, la opción mayoritaria sería «seguir formando parte de España con una mayor cuota de autogobierno».

Cabe recordar que Pedro Sánchez aseguró en el Congreso que «nunca jamás» se celebraría un referéndum de autodeterminación. La propuesta que se fragua en la parte socialista es una votación «consultiva» sobre «autogobierno», según avanzó Miquel Iceta.

La propuesta del ministro de Política Territorial consiste en un referéndum «sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado». La idea genera fricciones en el PSOE y el propio Sánchez ha descartado pronunciarse abiertamente.