A Podemos no le gusta que el empresario gallego Amancio Ortega done millones de euros para contribuir en la lucha contra el cáncer. Cada vez que la fundación del fundador de Zara ha hecho donativos para la compra de maquinaria avanzada para combatir esta enfermedad, que no han sido pocas, los de la formación morada han salido en tropel a profesar contra él críticas e insultos. Y esta vez no ha sido menos.

Esta semana se conocía que la Fundación Amancio Ortega ha donado 280 millones de euros al Ministerio de Sanidad para la compra de diez equipos de protonterapia, los tratamientos más avanzados contra el cáncer.

Sin embargo, los podemitas, lejos de aplaudir el gesto filantrópico de Ortega, ha optado por rechazar sus donativos. «No necesitamos donaciones a la carta», ha proclamado la Secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge.

En concreto, la ex asesora de Pablo Iglesias ha escrito en sus redes sociales que «Amancio Ortega no es un filántropo, es un evasor fiscal» y ha agregado que «si le importase el bienestar de los españoles, pagaría todos sus impuestos y no organizaría campañas de publicidad». «No necesitamos donaciones a la carta, sino impuestos justos que garanticen los servicios públicos», concluía.

Pero la hija del antiguo dirigente de Alianza Popular no es la única de la formación morada que se ha lanzado a criticar los 280 millones de Ortega para la lucha contra el cáncer. El portavoz del grupo parlamentario Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, también ha censurado el gesto.

«Habría que ver si, con los impuestos que evitó pagar en España con sociedades pantalla en Malta por sus megayates, esto nos sale a cuenta o a devolver. Casi mejor un buen impuesto a la riqueza y más recursos para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Así salimos de dudas», ha escrito también en sus redes sociales.

Las máquinas que va a adquirir el Ministerio de Sanidad con la financiación de la fundación de Amancio Ortega van a ser repartida en el País Vasco (uno en Vizcaya), Cataluña (dos en Barcelona), Galicia (uno en La Coruña), Andalucía (uno en Sevilla y otro en Málaga), Comunidad Valenciana (uno en Valencia), Comunidad de Madrid (dos en la capital) y Canarias (uno en Gran Canaria).

Estos equipos serán los primeros de protonterapia que pertenecerán al Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que hasta el momento los dos únicos en territorio español están en Madrid y son propiedad de Quirónsalud y de la Clínica Universidad de Navarra. La compra la anticipará Sanidad con cargo a cuatro años en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque el coste total para las arcas públicas será de «cero euros» gracias a la donación.