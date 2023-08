El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado al Rey Felipe VI su ‘no’ a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El partido nacionalista ha dejado claro que el PP no tendrá su apoyo después de haber pactado gobiernos autonómicos con Vox. Esteban ve todavía pronto echarse en brazos de Pedro Sánchez y deja en el aire su apoyo a la investidura del socialista.

Felipe VI continúa la ronda de contactos con los partidos políticos de cara a designar un candidato a la investidura: Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones, o Pedro Sánchez, que suma mayoría con los partidos del Gobierno Frankenstein.

La audiencia en el Palacio de la Zarzuela ha tenido una hora de duración y, como en anteriores rondas de consultas, el portavoz del PNV ha declinado comparecer después en rueda de prensa.

Pero Aitor Esteban ha venido dejando clara su posición en los últimos días en distintas comparecencias públicas. Si el designado es Núñez Feijóo, el PNV ya ha avisado que se opondrá porque el PP no va solo, sino que necesitan a Vox para superar la votación y los nacionalistas no quieren estar en la misma ecuación que los de Santiago Abascal.

Cordón sanitario a Vox

El gran escollo con el que se encuentra Feijóo de cara a sumar los apoyos que le darían la mayoría parlamentaria, por los pelos, es que depende de los votos de los diputados de Vox. Y partidos como el PNV no van a permitir un Gobierno del PP con apoyo explícito del partido de Santiago Abascal.

Pese a que el PP y el propio Vox se han distanciado en las últimas fechas, estos movimientos no son suficientes para lograr el apoyo de los jetzales, que miran a Valencia, Aragón, Baleares, Castilla y León, comunidades en las que los populares gobiernan con el apoyo de Vox.

Este mismo lunes, en una entrevista en Onda Vasca horas antes de desplazarse a Zarzuela, Aitor Esteban ha recordado que «pública y privadamente», el PNV ha dejado claro para que no haya «duda y especulación», que no hay «camino» en conformar una mayoría para la que se necesite a Vox, al que no considera «un partido democrático».

En cuanto al segundo escenario, la posibilidad de que el encargo recaiga en el socialista Pedro Sánchez, el PNV cree que es muy pronto para anticipar su voto en esa hipotética investidura, máxime cuando aún no han recibido llamada del PSOE.

El PNV apoyó al PSOE en la Mesa del Congreso, pero eso no determina su voto en una sesión de investidura. Según Esteban, pensar que por el hecho de que los socialistas aglutinaran mayoría absoluta en la sesión constitutiva ya se puede dar por segura la investidura «es mucho decir».

«Todavía hay mucha tela que cortar», remarcó el pasado jueves, subrayando que, para superar la votación de investidura, el PSOE tiene que aglutinar el voto de muchos partidos distintos, y eso requiere tiempo .