Alberto Núñez Feijóo mantiene el pulso a Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno. Con el tiempo en su contra, a tan sólo diez días de la composición de la Mesa del Congreso y tras recibir por segunda vez la negativa del PNV , desde la dirección popular confirman la intención de Feijóo de intentar la investidura y aseguran que el líder del PP «seguirá trabajando» para lograrla.

En Génova ven un avance el haber obtenido el apoyo sin condiciones de los 33 diputados de Vox, que se suman al diputado de UPN. Los de Feijóo celebran también la decisión de la Junta Electoral Central de rechazar el recuento de los votos nulos en Madrid, como había solicitado el PSOE, lo que blinda el escaño 16 para el PP por esta provincia.

En la dirección popular hacen hincapié en los resultados en las urnas del 23J cuando, tras ganar el PP y subir 48 escaños con respecto a 2019, se convirtió Feijóo en el primer presidente del PP que gana las generales a la primera y con sólo 16 meses de experiencia en el cargo. El líder de los populares cuenta con 171 votos favorables para presidir un Gobierno en solitario.

Para ese mismo desafío, Pedro Sánchez tendría 50 escaños menos. El socialista podría sumar 30 si, en lugar de un Gobierno en solitario, configura una coalición con los 18 partidos que conforman Sumar (entre los que están Podemos y el PCE). Pero para superar los que aún le separarían de Feijóo necesitaría los apoyos expresos del resto del arco parlamentario.

Gobierno ‘Frankenstein’

Es decir, Feijóo está a cinco escaños de conseguir una mayoría para un Gobierno en solitario y Sánchez sólo podría evitarla si, tras perder las elecciones, intenta lo que nunca nadie ha hecho: optar a una investidura tras ser derrotado y contando para ello con el apoyo de todos y cada uno de los partidos nacionalistas o independentistas de nuestro país.

Desde el PP aseguran que Feijóo «hará lo posible por ampliar sus apoyos en los próximos días» y por conseguir que el Congreso de los Diputados le invista presidente en caso de que el Rey le proponga formar Gobierno como ganador de las elecciones generales.

El PNV se mantiene en su negativa a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo incluso tras el paso dado este domingo por Vox, que anunció que apoyaba al popular sin entrar en el Gobierno para facilitar al PP sus negociaciones con otros grupos y evitar que Sánchez sea presidente. Este nuevo escenario no es suficiente para los nacionalistas vascos, que se mantienen en su negativa a apoyar al candidato del PP. La dirección del PNV, el Euskadi Buru Batzar, se ha reafirmado este lunes en su decisión de no facilitar una hipotética investidura de Feijóo.

Según ha hecho publica esta formación en un mensaje en sus redes sociales, «el 24 de julio, el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad» en referencia a su decisión de no secundar la investidura de Feijóo, añadiendo que «ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria».

De este modo, la formación que lidera Andoni Ortuzar subraya que no tendrá en cuenta el hecho de que Feijóo no tendría que pactar un Ejecutivo que incluyese a Vox tras el movimiento hecho por la formación que dirige Santiago Abascal este domingo, que anunció que su apoyo al PP sería «gratis». El PNV, que con cinco diputados puede resultar decisivo a la hora de decantar la balanza entre Sánchez o Feijóo, argumentó tras el 23J que sus votos no servirían para apuntalar al popular porque «para esta operación necesita a Vox». La línea roja que trazó Ortuzar tras las elecciones pasaba por una negativa total a apoyar un Gobierno que necesitase de la presencia de Vox para su formación. El 24 de julio, la dirección del PNV decidió y comunicó al candidato popular la negativa del partido a iniciar conversaciones de cara a facilitar su investidura como presidente del Gobierno.