Andoni Ortuzar, presidente del PNV, apuesta por camuflar el término de «amnistía» para que la posible investidura de Pedro Sánchez no se dé envuelta en una gran polémica social y legal. El líder nacionalista ha apostado por conceder la medida de gracia a los independentistas catalanes reformulando su término. «Si unos lo llaman amnistía es un tótem imposible, pero si lo llamas ley de no sé qué, quizás sea más sencillo. Hay que destensionar la cuestión judicial, se llame como se llame», ha defendido Ortuzar. Desde el PNV, además, recuerdan al PSOE que si no alcanzan un acuerdo de legislatura le darán el ‘no’ a Sánchez ya que «una vez que le has sentado en la Moncloa los políticos son olvidadizos».

El PNV está molesto por la estrategia de silencio que está aplicando el partido socialista de «ver y esperar» a que Alberto Núñez Feijóo no logre ser investido. Ortuzar ha criticado que el PSOE esté dejando correr el tiempo sin hablar con sus posibles socios. Y, de lo poco que hablan, tampoco convence a los nacionalistas vascos. Por el momento, Ferraz sólo está negociando con la vista puesta en la investidura, pero no en la legislatura. Desde el PNV exigen a los socialistas que se muestren dispuestos a negociar un acuerdo de cuatro años. Ortuzar ha lamentado que el PSOE cree «que el tiempo corre a su favor y que todos tienen miedo» a una repetición electoral, pero ha insistido en que si no hay un acuerdo para toda la legislatura no apoyarán la investidura porque «una vez que le has sentado en la Moncloa los políticos son olvidadizos».

Para Ortuzar, de cara a ceder su apoyo a Sánchez, la estrategia del miedo se queda «pobre» para dar su ‘sí’ explícito a una hipotética sesión de investidura del presidente del Gobierno en funciones. «Sería un balance pobre solo hablar de que Sánchez sea elegido para que no venga un Gobierno de derecha y extremaderecha. Tendrá que decirnos para que quiere legislatura y en qué empleara 4 años, particularmente en la cuestión del modelo territorial y especialmente de Euskadi y Cataluña», ha afirmado.

Amnistía

El presidente del PNV ha afirmado en Radio Euskadi que no se puede pedir al independentismo catalán que «haga abstracción de todo lo que ha pasado» cuando Puigdemont, con el que se reunió la pasada semana, vive en el extranjero y cientos de personas pueden ser condenadas por el «procés». Ortuzar ha trasladado que Puigdemont está «dispuesto a hablar del conflicto de Cataluña y todos deberíamos aceptarnos pero da la sensación de que Sánchez solo quiere hablar de la investidura».

Sobre la investidura de Alberto Núñez Feijóo del próximo 26 de septiembre, el presidente del PNV ha reiterado que no apoyará la candidatura del líder popular. De nada sirve, para Ortuzar, que desde Génova recuerden que Vox se encuentra «fuera de la ecuación». No obstante, y a diferencia de las palabras de Pedro Sánchez, el dirigente nacionalista reconoce que no le parece mal que Feijóo intente ser nombrado presidente del Gobierno después de ganar las elecciones generales. «Él lo tiene que intentar y no me parece mal, unas cuantas veces le he dicho que no, pero él tiene legitimidad para insistir», ha comentado Ortuzar.