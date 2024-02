La advertencia la lanzó hace tiempo la Guardia Civil: los narcos en el Estrecho no tienen ningún respeto a la autoridad. Así quedó patente en el asesinato de dos agentes en el puerto de Barbate a manos de una narcolancha pilotada por traficantes. Para volver a tomar el control de la zona, perdido desde el fin precipitado de la unidad especial antidroga OCON ordenado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, Interior ha pensado ahora en involucrar a la Armada española. Sin embargo, la propuesta que los militares ya han puesto sobre la mesa no convence al Gobierno. La Armada ha sugerido, entre otras opciones, patrullar el Estrecho con unidades especiales de Infantería de Marina que, llegado el caso, tengan luz verde para disparar e inutilizar los motores de las narcolanchas.

La Armada tiene un plan para llegar allí donde no puede actualmente la Guardia Civil y ponerle las cosas difíciles a los narcotráficos. Pero ese plan, que sale del Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor y de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, tiene difícil encaje en Moncloa.

Defensa e Interior ya trabajan en la forma de involucrar a los militares españoles en la estrategia contra el narcotráfico de forma activa. Es decir, desplegando fuerzas sobre el terreno, aprovechando las unidades navales de la Armada para vigilar el Estrecho y detectar el movimiento de embarcaciones sospechosas. Pero no sólo eso.

A tiros con las narcolanchas

Una de las propuestas que ha puesto sobre la mesa la Armada, tal y como señalan fuentes militares a OKDIARIO, pasaría por embarcar a miembros de Infatería de Marina en buques de la Armada o de la Guardia Civil -en operaciones conjuntas- para que participen en la interceptación de narcolanchas en aguas internacionales del Estrecho. También se contemplaría el despliegue puntual, para determinadas misiones, de miembros de la Fuerza de Guerra Naval Especial, la unidad de élite de la Armada.

Estas unidades están entrenadas en situaciones como detener embarcaciones inhabilitando sus motores mediante el uso de armamento de precisión. Sin embargo, esta opción requiere abrir fuego. Algo que, como reconocen fuentes de Defensa, no tiene encaje en los planes del Gobierno. Al menos, Moncloa no lo ve con buenos ojos, explican. De hecho, se han tumbado con anterioridad planes similares que involucraban a unidades del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

La propia Armada contempla misiones como la que plantea el enfrentamiento contra el narcotráfico. La Fuerza de Acción Marítima recoge entre sus objetivos el de «proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, contribuyendo al conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo». Es el caso, por ejemplo, de la Guardia Civil, su Servicio de Vigilancia Marítima y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Lo pide Fiscalía

La Fiscalía Antidroga también ha pedido al Ministerio de Defensa que la Armada colabore en los abordajes a las lanchas de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las lanchas y embarcaciones de la Armada están más preparadas para afrontar en igualdad de condiciones una persecución de narcolanchas en la zona del Campo de Gibraltar. La petición la ha hecho la misma fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán. Coincide de esta forma con la propuesta de Vox y de algunos sindicatos policiales que este miércoles ya reclamaban la participación del Ejército en determinados operativos antidroga.

«El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos», ha defendido la fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, que ha expuesto las propuestas que ha realizado esta misma semana al fiscal general del Estado a raíz del asesinato de los dos guardias civiles al ser embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz).

La fiscal jefe Rosa Ana Morán ha desvelado que, antes del trágico suceso de Barbate, desde Antidroga ya se estaba «impulsando que sea más fácil la colaboración con la Armada» y, el pasado 23 de enero, mantuvieron «una reunión con Defensa y con la Armada».

«Protocolos internos»

De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha matizado que es «habitual» y «normal» que la Armada actúe en operaciones antidroga de magnitud considerable, precisando que a estas actuaciones no se les suele dar «publicidad».

Por eso, el Ministerio de Defensa se ha mostrado dispuesto a prestar ayuda, pero ha trasladado a Antidroga que para colaborar sería necesario cambiar un protocolo interno que establece la necesidad de contar con un auto judicial que autorice ese abordaje.

Una salvedad que la fiscal jefe Antidroga, en entrevista con la Agencia Efe, cuestiona en base a un «memorándum» con Defensa en el que la Fiscalía expone que esa resolución previa no puede existir porque hasta que el Ministerio Público no interpone la correspondiente querella no hay una competencia judicial determinada cuando esos abordajes se realizan en «aguas internacionales».