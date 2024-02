La Fiscalía Antidroga ha pedido al Ministerio de Defensa que colabora la Armada en los abordajes a las lanchas de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las lanchas y embarcaciones de la Armada están más preparadas para afrontar en igualdad de condiciones una persecución de narcolanchas en la zona de Campo de Gibraltar. La petición la ha hecho la misma fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán. Secunda de esta forma la propuesta de Vox y de algunos sindicatos policiales que este miércoles ya reclamaban la participación de Ejército en determinados operativos antidroga.

«El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos», ha defendido la fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán en la que ha expuesto las propuestas que ha realizado esta misma semana al fiscal general del Estado a raíz del asesinato de los dos guardias civiles al ser embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz).

La fiscal jefe Rosa Ana Morán ha desvelado que antes del trágico suceso de Barbate, desde Antidroga ya se estaba «impulsando que sea más fácil la colaboración con la Armada» y, el pasado 23 de enero, mantuvieron «una reunión con Defensa y con la Armada».

De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha matizado este jueves desde Bruselas que es «habitual» y «normal» que la Armada actúe en operaciones antidroga de magnitud considerable, precisando que a estas actuaciones no se les suele dar «publicidad».

Por eso, el Ministerio de Defensa se ha mostrado dispuesto a prestar ayuda, pero ha trasladado a Antidroga que para colaborar sería necesario cambiar un protocolo interno que establece la necesidad de contar con un auto judicial que autorice ese abordaje.

Una salvedad que fiscal jefe Antidroga, en entrevista con la Agencia Efe cuestiona en base a un «memorándum» con Defensa en el que la Fiscalía expone que esa resolución previa no puede existir porque hasta que el Ministerio Público no interpone la correspondiente querella no hay una competencia judicial determinada cuando esos abordajes se realizan en «aguas internacionales».

La responsable de Antidroga ha asegurado en dicha entrevista ser «muy consciente» de la falta de medios que transmiten, a través de esos fiscales delegados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un problema que a su juicio es «integral», ya que afecta también, «y en el que debería tomar medidas», el Ministerio de Justicia, principalmente por el colapso de los juzgados en los que recaen esas causas.

Para tratar de paliar esta situación, Morán ha remitido esta misma semana una serie de medidas al fiscal general del Estado.

Entre ellas, recuperar las antiguas competencias del Plan Nacional Sobre Drogas, cuando dependía del Ministerio del Interior y estaba también enfocado a la lucha contra el narcotráfico, y no como ahora, que depende del Ministerio de Sanidad y se centra únicamente en «la demanda», el consumo de drogas, «pero no en la oferta».

Propuesta de Vox sobre la Armada

Precisamente, este miércoles, Vox registró una proposición no de ley en el Congreso con la que pide desplegar a la Armada en el Estrecho de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. La formación de Santiago Abascal realiza esta petición tras el asesinato de dos guardias civiles a manos de un grupo de narcos en Barbate (Cádiz) del pasado viernes.

«Las provincias costeras del sur de España viven una dramática situación, especialmente en la zona del Estrecho de Gibraltar. Cádiz es actualmente una puerta de entrada del narcotráfico debido a que el 50% del hachís y el 78% de la cocaína total incautada en Andalucía se intervino en esta provincia», relata la iniciativa de Vox.