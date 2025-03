Pedro Sánchez pidió ayuda a la directora de la Guardia Civil para frenar el ‘caso Tito Berni’

«El presidente tiene un problema»: con estas palabras, la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, pidió ayuda a los generales de la Benemérita para frenar el caso Tito Berni, que salpicaba de corrupción al PSOE en 2023. En concreto, Pedro Sánchez pedía a su persona de confianza al mando del Instituto Armado que retirase al general de división Francisco Espinosa Navas de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas públicas (Fiiapp) y que le buscase un relevo. Espinosa Navas fue imputado por el juez del caso Tito Berni y cumplió prisión provisional en la cárcel de Estremera tras lucrarse con la trama.

La corrupción lleva años instaurada en el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Era 2023 cuando estalló el caso Mediador en el que miembros vinculados a los socialistas ofrecían a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos y, en algunos casos, extorsiones. La organización llegaba hasta la cúpula de la Guardia Civil cuando se ofreció a un mando, al general Francisco Espinosa Navas, trabajo para él y su mujer cuando se jubilase. A cambio de ello, debía adjudicar contratos públicos a Asesoramiento y Servicio de Drones, la empresa propiedad de José Antonio Suárez Esteve, uno de los investigados de la trama.

Así fue. La empresa del imputado se hizo con una licitación de 30.129 euros en julio de 2021 para entregar siete sistemas de detección e inhibición de UAVS (vehículos aéreos no tripulados) en Logroño. El concurso, al que solo se presentó la oferta de Asesoramiento y Servicio de Drones, se publicó un mes antes por parte Fiiapp. Ese mes de junio de 2021 fue el último mes que el general Francisco Espinosa Navas estaba al cargo del proyecto europeo GAR-Si Sahel, dependiente de la citada Fundación y que promovía el contrato. También se adjudicaron otros tres contratos que llegaron a alcanzar la suma de 263.000 euros en total.

Cuando el escándalo salió a la luz, Pedro Sánchez se puso rápidamente en contacto con su recién nombrada directora general de la Guardia Civil. Mercedes González asumió el cargo el 28 de marzo, sucediendo en el mismo a María Gámez, cuyo marido también estaba imputado en los tribunales. González estuvo poco más de dos meses en el puesto, pero cumplió el mandato de la persona que le puso en el cargo, Pedro Sánchez, que ordenó que rodaran cabezas en la Benemérita tras el estallido del caso Mediador.

Sánchez pidió a González buscar un general de su confianza y afín al Gobierno para cubrir la vacante del mando imputado. La entonces directora de la Guardia Civil propuso a varios candidatos para que asumieran el cargo, asegurándoles que era una orden para salvar de un problema al presidente del Gobierno.

Calviño al rescate

Miembros del núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez también salieron públicamente a defender al presidente. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, desvinculó a la fundación Fiiapp, de la que era presidenta, del caso Mediador.

«Yo soy la presidenta de la Fundación Fiiapp y se ha encargado, como no puede ser de otra manera, una investigación interna, pero por la información que yo tengo no hay absolutamente ningún tipo de relación y ni siquiera hay un solapamiento desde el punto de vista del tiempo que me haya hecho coincidir con alguna de estas personas», se excusó Calviño en declaraciones a los medios.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía Europea se hizo cargo de la investigación al haberse sufragado los cuatro contratos investigados con fondos comunitarios. Los fiscales investigan en este procedimiento al general Francisco Espinosa, al empresario de los drones José Suárez Esteve y a su antiguo consuegro, Alfredo, al que la trama apodaba como «Fredi el de los seguros».

Los investigadores descubrieron que entre todos ellos amañaron contratos de licitaciones públicas. Llegaron a la conclusión tras analizar los correos electrónicos intervenidos. Inciden en que el capitán habría filtrado información y fijado características en los pliegos que sólo poseían los drones proporcionados por la empresa de José Suárez Esteve.

Por su colaboración con la red, el general Espinosa fue detenido y en el registro de su vivienda familiar en Madrid fueron encontrados 61.100 euros ocultos en cajas de zapatos y entre ropa de «ilícita procedencia». Está acusado de delitos relacionados con la corrupción, como cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.