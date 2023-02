Pedro Sánchez ha querido aparecer este lunes en las pantallas televisión a la hora de la cena para señalar al PP de Feijóo por la moción de censura que Vox ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados. Y para señalar a Vox por presentarla cuando «se vive la peor situación en Europa desde la II Guerra mundial». Pero sobre el escándalo de corrupción del ex diputado socialista Tito Berni que acucia y cerca al PSOE, el presidente socialista ha pasado de puntillas: «No me consta que haya más socialistas implicados». Es más, curiosamente, le ha dado la vuelta y ha atacado, como siempre, a Isabel Díaz Ayuso. Sobre su modelo contra la corrupción «el PSOE es todo lo contrario al modelo de la señora Ayuso: nosotros atacamos la corrupción y no la ocultamos».

Pedro Sánchez ha arremetido contra Vox por presentar la moción de censura en esta coyuntura y por «coquetear con líderes próximos a Putin». Ha añadido que el esquema no ha cambiado mucho respecto a la anterior moción de censura de Vox, salvo en dos cosas: «Que Abascal no se llevará el rapapolvo que se llevó y por la posición del PP de Feijóo: hoy no se atreven a votar en contra, como hizo el PP de Casado, se acerca a Vox, por eso se abstiene», reitera en su sempiterno ataque al líder del Partido Popular en lo que parece que sostendrá su campaña electoral.

Sobre Ramón Tamames, el candidato de Vox a la Presidencia en la moción de censura de Vox, Pedro Sánchez ha asegurado que «respeto a todos», pero «me resulta extraño que tarden tres meses en presentarla. Ha añadido que «máximo respeto a Tamames» y que «lo importante es que nosotros rendimos cuentas», otro mensaje electoral que ha querido lanzar.

Sobre el caso Mediador y Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, el diputado del PSOE implicado en la trama, ha asegurado que «no me consta» que haya más socialistas implicados y que la Justicia, la Fiscalía y la Policía son quienes están investigando. Ha querido hacer un lavado de cara el POSE diciendo que «rechazo absoluto por los hechos, no es ya miembro del partido socialista, actuamos a las pocas horas». Pero ha escurrido el bulto otra vez y, a la pregunta de si hay más implicados, ha dicho de nuevo que «no tengo conocimiento». Eso sí, ha dicho que en supuestos casos de corrupción del PP no ha visto la contundencia del PSOE. En ese momento, Pedro Piqueras le ha puesto un vídeo con declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel García Ayuso. Entonces Pedro Sánchez la ha atacado sin pruebas: «Tras lo que se ha conocido de la señora Ayuso, que diga estas cosas… Sobre su modelo, el PSOE es todo lo contrario al modelo de la señora Ayuso: atacamos la corrupción y no la ocultamos».

Sobre la guerra tras la invasión rusa de Ucrania insiste en que no España enviará tropas tras escuchar a Piqueras decir sobre las palabras de Ione Belarra que «yo creo que esas declaraciones atemorizan a la gente». «España apoyará a un país que está siendo agredido por Putin, tenemos que estar con el agredido, con Ucrania», ha reiterado.

Sobre el desplante al Rey de Pere Aragonés este lunes en el Mobile Word Congress de Barcelona ha dicho que «es una equivocación». Ha añadido que el Rey de España ha contribuido a la consolidación del congreso y en ningún país se hacen esos gestos al jefe del Estado». Finalmente, ha sacado pecho por «contribuir a la pacificación de Cataluña» una medalla que lleva puesta, pese a abolir la sedición y rebajar la malversación.

En lo que a la crisis económica se refiere, ha dicho que «desde el Gobierno monitorizamos el nivel de los precios para que el impacto sea el menor posible», y ha lanzado su mensaje de siempre de «somos el país de Europa que más…», en este caso, «que más ha bajado los precios, el que menos inflación tiene y el que más está creciendo».

Respecto a la ley del sólo sí es sí ha dicho que es «una buena ley», a pesar de que el PSOE está deseando cambiarla y con 606 abusadores sexuales y voladores beneficiados. De la Ley Trans «que viene ayudar en estas cuestiones», ha dicho Piquera, Pedro Sánchez ha respondido que «cuando alcanzamos en derechos avanzamos en la libertad. Ayudamos a los desamparados», pero olvida todos los problemas que incluso el feminismo socialista rechaza frontalmente, están generando en varios países de Europa, leyes similares a la que quiere aprobar el gobierno socialcomunista en España.