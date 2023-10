Patxi López no descarta una llamada de Sánchez a Puigdemont tras haber hablado con Junqueras

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no descarta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga una conversación telefónica con el líder de Junts, el fugado Carles Puigdemont, en el marco de las negociaciones para su investidura. López se ha limitado a declarar que no le consta al ser preguntado sobre esta cuestión. El dirigente socialista sí que hablado por teléfono con el líder de ERC, Oriol Junqueras, antes de reunirse con el portavoz de los separatistas en el Congreso, Gabriel Rufián.

«No me consta que vaya a haber otra conversación, pero en todo caso todo lo estamos haciendo con discreción en lo que son las negociaciones, pero con transparencia en todo lo demás. De hecho, por eso ha sido pública esta conversación», ha afirmado López este miércoles en rueda de prensa en el Congreso, en alusión a la conversación de Sánchez con Junqueras.

Pedro Sánchez tiene previsto reunirse en el Congreso con representantes de Junts este viernes. Los siete diputados de la formación de Puigdemont son clave para que la investidura del dirigente socialista salga adelante. La vicepresidente segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya se reunió en Bruselas con el ex presidente fugado de la Generalitat el pasado 4 de septiembre.

En el PSOE aseguran que no tienen «más información» sobre si Pedro Sánchez y Carles Puigdemont se pondrán en contacto para intentar tener el ‘sí’ de Junts a su investidura. «Acabo de decir que no me consta que vaya a haber ninguna conversación», ha zanjado Patxi López sobre esta cuestión.

Conversación con Junqueras

El portavoz de los socialistas en el Congreso ha defendido la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. El ex vicepresidente de la Generalitat fue condenado en octubre de 2019 a 13 años de cárcel por el 1-O en el Tribunal Supremo, concretamente por los delitos de sedición y malversación. El Gobierno de Pedro Sánchez le indultó a él y al resto de dirigentes separatistas para seguir teniendo el apoyo de los independentistas. Esta condena no ha sido impedimento para que Sánchez haya negociado con él, vía telefónica.

Patxi López considera que esta charla está en «coherencia» con la apuesta del PSOE por hacer una política «para la distensión, para la normalidad y para buscar la convivencia» en Cataluña. También ha destacado la «voluntad de avance y de acuerdo» de Sánchez con Junqueras y posteriormente con Rufián. «El PSOE seguirá hablando sobre cuestiones concretas y planteadas para conseguir ese acuerdo», ha señalado López.

ERC y Junts han dejado sobre la mesa de negociaciones con el PSOE dos medidas concretas: la amnistía a los encausados por el 1-O y un referéndum separatista en Cataluña. Los separatistas ya dan por sentada la amnistía y ahora exigen a Sánchez «trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum».

Patxi López, sobre estas dos propuestas, se ha limitado a declarar que Pedro Sánchez «lo lleva diciendo desde el minuto uno: por caminos que lleven a la división y a la ruptura no vamos a transitar los socialistas de ninguna de las maneras». Según él, el presidente del Gobierno y líder del PSOE rechaza las dos condiciones planteadas por las formaciones independentistas.