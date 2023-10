Junts advierte a Sánchez de que no se abstendrá en su investidura: votará ‘sí’ o ‘no’

Junts ha advertido a Pedro Sánchez de que no se abstendrá en la votación de su investidura en el Congreso. Los siete diputados de la formación liderada por el prófugo Carles Puigdemont votarán ‘sí’ o ‘no’. Así se lo ha transmitido el equipo negociador del partido independentista al PSOE esta semana, después de que el Rey Felipe VI designara a Sánchez como el candidato a la investidura.

Los independentistas pretenden con esta decisión evitar que sus demandas sean rebajadas tras la disposición de Coalición Canaria de apoyar la investidura de Sánchez con el objetivo de que no dependa del apoyo expreso de Junts. El dirigente socialista necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación, es decir, 176 síes mínimo. En segunda votación, necesitaría obtener más votos a favor que en contra.

Tanto Junts como ERC piden al Ejecutivo la amnistía de todos los encausados por el 1-O y un referéndum separatista para facilitar la investidura de Sánchez. El partido de Carles Puigdemont exige también la figura de un mediador durante las negociaciones.

El fugado Puigdemont ha recalcado este jueves también que el líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, «no podrá ser nunca un interlocutor válido para generar confianza». Puigdemont se ha referido de esta manera a la reunión que mantuvieron Illa y Sánchez este miércoles en Madrid.

El president Pujol deia ahir, en aquesta interessantíssima entrevista, que evitéssim la candidesa. Té raó. Per això @jorditurull fa bé de recordar les raons per les quals @salvadorilla no podrà ser mai un interlocutor vàlid per generar confiança.

