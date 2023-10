Coalición Canaria se abre a apoyar la investidura de Sánchez para que no dependa de Junts

Coalición Canaria se abre a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Esta maniobra respondería a la intención de convertir a Junts, la formación liderada por el prófugo Carles Puigdemont, en «un actor secundario». Así lo ha asegurado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. «Coalición Canaria está en disposición de convertir a Junts en un actor secundario. Así, el voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante», ha afirmado.

«Si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que Coalición Canaria tiene el llavín de la gobernabilidad de este país. España no está condenada a depender del voto de Junts», ha señalado Clavijo este jueves en un desayuno informativo organizado por Europa Press. «La llave se introduce en una cerradura para abrir o cerrar la puerta y el llavín hace exactamente lo mismo, solo que más pequeñito y nosotros somos más pequeñitos», ha apostillado.

El presidente canario ha explicado que, de votar su partido a favor de la investidura, Sánchez no necesitaría el voto afirmativo de los siete diputados de Junts en el Congreso. Esto convertiría a la formación de Puigdemont en un «actor secundario», según ha defendido Clavijo.

Por otro lado, el dirigente de Coalición Canaria ha recalcado que nadie del PSOE se ha puesto en contacto con su formación para negociar su voto a la investidura de Pedro Sánchez. «Ni Pedro Sánchez ni nadie de su organización ha contactado con nosotros para solicitar nuestro apoyo», ha indicado.

«Pero si así fuese, nuestro posicionamiento va a ser exactamente el mismo que siempre ha sido la de un partido nacionalista constitucionalista y que desde luego, no cree ni en repetición de elecciones», ha añadido.

Fernando Clavijo ha defendido también que desde su formación no creen en investiduras, pero sí «en legislaturas». «Lo importante no es llegar al Gobierno, ese no es el fin. El Gobierno es un medio para transformar y resolver los problemas de los españoles. Por lo tanto, no estamos en movimientos tacticistas de investidura», ha sostenido.

«La amnistía es inmoral»

Por otro lado, el presidente de Canarias rechaza conceder la amnistía que el PSOE está negociando con ERC y Junts porque, a su juicio, «no es moral». Los separatistas piden conceder esta medida de gracia a los golpistas condenados por el 1-O para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Fernando Clavijo defiende que una amnistía se puede llevar a cabo cuando «hay un cambio de régimen», como el que hubo en España en la Transición, o cuando se está de acuerdo en que se quiere «borrar y hacer cuenta nuevas» tras una guerra civil o una dictadura. Es por ello que considera que, de aplicar esta norma, sería por «interés meramente personal o partidista» y no «por el interés general no puede ser «moral».

El líder de Coalición Canaria también reprocha al PSOE no haber llevado la amnistía en su programa electoral y tras haberla rechazado Sánchez «dos días antes» de los comicios generales del 23J. «Los independentistas sí son coherentes, lo llevaban en su programa electoral y les votaron. Oye, pues fantástico, esa es la democracia», ha resaltado.

«Ni vamos a caer en el señuelo de si amnistía sí o amnistía no. Aunque nuestro partido ha sido claro y no estamos a favor de una amnistía, pero desde luego sí creemos que si se configura un Gobierno tiene que ser para algo, con un programa de gobierno y con una certeza de que se van a resolver los problemas de los ciudadanos y se va a respetar la Constitución», ha zanjado Fernando Clavijo.