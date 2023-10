Illa se abre al mediador que exige Puigdemont: «Es bueno que haya elementos que generen confianza»

El primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, se abre a incluir un mediador en las negociaciones del PSOE con Junts para intentar que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez. La figura del mediador es una de las exigencias del partido liderado por el prófugo Carles Puigdemont, además de la amnistía y de un referéndum separatista. «Vamos a ver cómo. De una forma que sí que sirva para generar confianza. Es importante generar confianza entre interlocutores», ha defendido el ex ministro de Sanidad.

Illa no ve negativa esta condición de Junts. «Sobre eso, en fin, tenemos que ver. Yo digo que es bueno que haya esos elementos que ayuden a generar confianzas», ha asegurado este martes sobre esta cuestión en una entrevista concedida a Catalunya Radio.

También aboga por «recuperar» la mesa de negociación entre la Generalitat de Cataluña y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Ha dado sus frutos», ha opinado al respecto. «Habrá quien diga que tendríamos que haber ido más allá, pero ha funcionado y ha supuesto un acuerdo positivo», ha apostillado. La secretaria general de ERC huida de la Justicia, Marta Rovira, ha sido la que ha vuelto a poner encima de la mesa estos encuentros bilaterales.

El ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que Salvador Illa «no podrá ser nunca un interlocutor válido para generar confianza». Así se ha mostrado el líder de Junts en alusión al encuentro que mantuvieron Sánchez e Illa este miércoles en Madrid.

El president Pujol deia ahir, en aquesta interessantíssima entrevista, que evitéssim la candidesa. Té raó. Per això @jorditurull fa bé de recordar les raons per les quals @salvadorilla no podrà ser mai un interlocutor vàlid per generar confiança.

