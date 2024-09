El partido del ‘faker’ a sueldo Alvise Pérez ficha como asistente a una defensora de la Agenda 2030

La eurodiputada Nora Junco García, número 3 en el partido ‘Se acabó la fiesta’ que lidera el faker a sueldo Alvise Pérez, tiene como asistente acreditada a Lola López Polidura, una joven que trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez haciendo campaña por la Agenda 2030, tal y como atestigua ella misma en sus redes sociales. No deja de ser llamativo que este partido haya fichado a una defensora del «globalismo de las élites» cuando una de las banderas de esa formación es acabar precisamente con las imposiciones de esta agenda.

Este curioso fichaje no ha pasado desapercibido en redes sociales. Precisamente el tiktoker Gerard Ortega ha desvelado en un vídeo quién es esta asistente, cuál es su sueldo y qué filiaciones tiene más allá de trabajar para el partido Salf en el Parlamento Europeo. «Alvise ¿hablamos de Lola López Polidura? Sabes quién es, ¿verdad? Una persona que, aparte de ser la asistente a sueldo de tu eurodiputada Nora Junco que está cobrando 9.228 euros, estaba trabajando para el Gobierno de Pedro Sánchez. Estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores hace un año», asegura Ortega.

El tiktoker explica que no sólo debería comentarse lo bueno acerca de este partido sino también «lo malo» y que esta información «debe de decirse». «Estas son las cosas por las cuales me defrauda cada día más el proyecto de Se Acabó La Fiesta y Alvise», lamenta Gerard Ortega quien ha publicado varios videos donde manifiesta su descontento con Alvise Pérez por no haber difundido unos audios contra el Gobierno que el eurodiputado prometió que haría públicos tras su nombramiento como parlamentario en Estrasburgo. Estas filtraciones, explica Ortega, harían caer al Gobierno de Pedro Sánchez tal y como declaró Pérez en sus redes. «¿Dónde están los audios? Esa gran filtración que prometiste el 10 de junio (…) es muy grave que un político, porque ya eres un político, que estás ocupando un cargo público, esté incumpliendo su palabra desde el primer día», dice en una grabación.

Sobre la información aportada en las redes sociales por Gerard Ortega, OKDIARIO ha podido confirmar que, según su perfil público, Lola López Polidura trabaja actualmente en el Parlamento Europeo como asistente acreditada y de content creator (creadora de contenido) desde julio de 2023 en la empresa Liden & Denz, un instituto intercultural que imparte clases de ruso para extranjeros y que expide los certificados Telc para la lengua rusa.

Liden & Denz publica en su página web una presentación de esta trabajadora donde se declara una apasionada de la cultura y la lengua rusas. «Desde que viajé a Rusia hace algunos años, me ha apasionado su lengua y cultura, lo que me ha llevado a estudiar con detenimiento su gramática y literatura», escribe López Polidura.

No sólo esto, la asistente del partido de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo también trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde febrero de 2023 hasta junio de 2023. Concretamente fue becaria en el gabinete de la secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Allí, según comenta la propia López Polidura en su currículum público, apoyó las actividades de la secretaría de Estado entre las que se encontraba hacer campaña a favor de la Agenda 2030 contra la que el partido de Alvise ha hecho una de sus banderas de campaña.

López Polidura incluso llegó a publicar una imagen en su perfil de redes sociales donde posa sonriente junto a un cartel de la Agenda 2030 y el mensaje «Working towards the Agenda 2030 for sustainable» (trabajando hacia la agenda 2030 por la sostenibilidad).

Sobre la Agenda 2030 el mismo Alvise Pérez declaró en un programa del canal Distrito TV que esta iniciativa internacional pretende convertirnos en los esclavos de las élites mundiales. «La buena gente de este país es tan buena que no se imaginan que ese mal exista pero existe y se llama, entre otras cosas, Agenda 2030», afirmó el eurodiputado durante una entrevista en el canal citado.

«La Agenda 2030 es uno de los mecanismos de las potencias de las que somos vasallos y sumisos para controlarnos todos los aspectos de nuestra vida», dijo en el mismo programa.