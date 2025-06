Page veta un debate sobre elecciones generales anticipadas mientras él mismo habla de adelanto electoral

El PSOE de Castilla-La Mancha, que dirige Emiliano García-Page, ha vetado una petición del PP para votar en el parlamento castellanomanchego sobre la celebración de unas elecciones generales anticipadas. La mesa de la cámara regional, compuesta en su mayoría por miembros de la formación socialista, ha decidido eliminar el punto tres de la propuesta de resolución presentada por el Partido Popular que exigía la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria urgente de elecciones generales. Una decisión que coincide, casualmente, con las declaraciones del propio Page sobre la posibilidad de un adelanto electoral.

La propuesta censurada por los socialistas castellanomanchegos denuncia que España se ha convertido en «epicentro de una trama criminal» y que el Gobierno se encuentra en un «estado de descomposición» que le impide dar solución a los problemas reales de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Especialmente duro es el apartado que señala cómo Castilla-La Mancha sufre las consecuencias de esta gestión desastrosa, tanto por la infrafinanciación como por el «injustificable retraso» en el pago de anticipos financieros a las entidades locales. Una realidad que pone en riesgo la prestación de servicios públicos básicos mientras el Gobierno «auspicia en su seno una trama de corrupción que merma y malgasta los recursos del Estado».

Ante esto la portavoz del Grupo Popular en las cortes regionales, Carolina Agudo, no ha dicho que no entiende «cómo se puede limitar a un grupo parlamentario hablar de algo que en estos momentos el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha se estaba refiriendo en una televisión nacional».

Agudo ha recordado que fue el propio PSOE quien modificó el reglamento para permitir estos debates de actualidad, pero ahora los utiliza de forma «abusiva» para censurar lo que no les conviene escuchar. «Entiendo que no les guste el tema. Bueno, pues no lo voten», ha espetado la dirigente popular.

Precisamente, en ese mismo momento, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, estaba participando en un programa de La Sexta donde dijo que estaba seguro de que se iban a adelantar las elecciones ante los escándalos de corrupción que rodean a la cúpula del PSOE. «No tengo dudas», dijo.