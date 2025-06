Page, al más puro estilo Almeida: así se cae al tirar un penalti

En un día tan intensamente repleto de noticias sobre la corrupción que rodea al PSOE, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, nos ha brindado un momento de lo más cómico durante su visita a las nuevas instalaciones del Grupo Ébora en Cazalegas (Toledo), la Ciudad FP Ébora Formación.

Page, conocido por su gracejo, no dudó en subirse a una bicicleta estática y, más tarde, probó suerte desde el punto de penalti, todo ello sin despojarse de su impecable traje. Sin embargo, el momento estelar llegó tras el chut: su pie izquierdo falló al apoyarse, lo que provocó una caída tan aparatosa como hilarante.

Por fortuna, Page se levantó rápidamente y sonriendo, demostrando que no necesitaba pasar por su Sescam y dejando claro que su sentido del humor sigue intacto: «¡Que te he dicho yo! Como Almeida al final…», dijo tras incorporarse.

Esta caída inevitablemente evoca al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuya relación con los tropiezos deportivos es ya legendaria. En 2023, durante la inauguración del Pabellón de Gimnasia Artística de San Blas, Almeida quiso demostrar su valentía al intentar un salto mortal en una cama elástica. El resultado fue un revolcón que lo llevó directo al foso de gomaespuma, desatando risas entre los presentes y un aluvión de memes en redes sociales.

Con su característica ironía, el alcalde bromeó sobre su «vuelo desviado» y aseguró que los niños disfrutaron del espectáculo, aunque dejó claro que su destreza gimnástica no es su fuerte. No era la primera vez: Almeida ya había jurado no volver a realizar saques de honor tras varios balonazos accidentales, pero la tentación de la cama elástica fue demasiado.

Page y Almeida, cada uno en su estilo, comparten esa habilidad para transformar un resbalón en un momento de conexión con el público. Mientras Page se arriesgó con un penalti, Almeida lo hizo con un salto imposible.