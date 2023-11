Paco Núñez pide por carta a Page que sus diputados digan ‘no’ a Sánchez: «Votad contra esta traición»

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha enviado una carta al presidente de la región, el socialista Emiliano García-Page, con el fin de que los diputados castellanomanchegos del PSOE en el Congreso voten en contra de la investidura de Pedro Sánchez por la amnistía a los separatistas. «Los castellanomanchegos y los españoles te pedimos que conmines a los tuyos, a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso, a que voten en contra de una auténtica traición a España», advierte el dirigente popular.

«Los liderazgos se demuestran en momentos como este. Nadie te pide que traiciones a tu partido y votéis a otra formación. No. España te pide que votes en contra de acuerdos como el de la Ley de amnistía», defiende Paco Núñez en esta misiva.

El líder de los populares en Castilla-La Mancha es consciente del rechazo de Emiliano García-Page a aprobar la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar para conseguir los votos favorables de ERC y Junts en la investidura del dirigente socialista. «Sólo tú puedes hacerlo. Ha llegado el momento; la situación no aguanta más. No basta con decir que estás en contra: es el momento de actuar», señala Paco Núñez.

«Te escribo esta carta para pedirte encarecidamente que pares este enorme despropósito al que estamos asistiendo, cuyas consecuencias para los castellanomanchegos y los españoles serán nefastas. No puedes escudarte en que tu lealtad es para tu partido. No, eso no es así: juraste defender los intereses de los castellanomanchegos cuando tomaste posesión de tu acta de diputado regional, al igual que lo hicimos todos a los que nuestros paisanos nos eligieron. Por encima de tu partido están los que te votaron», apostilla.

«No valen excusas»

Núñez le recuerda a Emiliano García-Page que los diputados del PSOE tienen «libertad de voto por razones de conciencia», regulado en el reglamento interno del Grupo Socialista. «Es tu deber y tu obligación con nuestra gente. No valen excusas de supuesto transfuguismo. Cuando el interés común está por encima de nuestros propios partidos, es necesaria la altura de miras», afirma.

«Otros diputados ya lo han hecho, como la ex vicepresidenta Carmen Calvo, cuando aprobasteis la ley trans, y tu partido le castigó con una multa de 600 euros por romper la disciplina de voto. Ese fue el coste, que, en este caso, bien puede afrontarse. Incluso, habrás podido leer que tu compañero, el alcalde de Ágreda, ha rechazado la amnistía y ha pedido la convocatoria de nuevas elecciones, anunciando su voto negativo», rememora el dirigente del PP.

Paco Núñez recalca que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso «harán» lo que diga Emiliano García-Page. «No valen excusas de quién hizo las listas: todos sabemos que, mayoritariamente, los diputados harán lo que tú digas, pues no en vano son gente de tu confianza como tu número dos, el secretario de organización del PSOE en CLM, que es diputado, y otros tantos que pueden parar esta vergüenza», enfatiza.

«Somos conscientes del riesgo que corres, pero muchos socialistas de buena fe estarán contigo y te apoyarán si das ese paso. Y nosotros, también lo haremos. Si tus diputados impiden que se apruebe la ley y votan en contra de un pacto contra natura, contarás con el apoyo de este partido, mi partido, a partir del día siguiente», defiende el líder popular en su misiva.

«Pasarás a la historia»

Para Núñez, Page pasaría a la historia en caso de que logre parar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de conceder la amnistía a los encausados por el 1-O. «Si lo haces, pasarás a la historia como el socialista que impidió que su partido contribuyera al mayor atentado contra la unidad de nuestra nación y contra el Estado de derecho que se haya conocido en nuestro periodo democrático. Pero si no haces nada, si crees que basta con la palabra y escurres el bulto, serás cómplice por omisión de esta barbaridad», sostiene.

«Por eso insisto en tenderte mi mano, en unirnos en una misma postura, defender la Democracia, el Estado de derecho y la unidad de España e impedir que se apruebe una Ley de amnistía a cambio de vender a España y a los españoles», zanja Paco Núñez en esta carta.