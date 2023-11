Iglesias sube el voltaje de los ataques a Díaz: «Ha trabajado con mafiosos para destruir Podemos»

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sube la contundencia de sus ataques contra la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tras haber dejado a Podemos fuera del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. «Ha trabajado para destruir a Podemos aliándose con mafiosos y sus enemigos más evidentes», ha afirmado, sin llegar a dar más detalles sobre estos «mafiosos».

Iglesias certifica de esta manera la ruptura de Podemos con Sumar tras haber ido la formación morada en coalición con la de Díaz en las elecciones generales del 23J. El partido que lideró Iglesias cuenta con tan sólo cinco diputados en el Congreso: Ione Belarra, Martina Velarde, Noemí Santana, Javier Sánchez y Lilith Verstrynge. La semana pasada se confirmó la salida definitiva del partido morado del Ejecutivo al no repetir Belarra como ministra de Derechos Sociales ni Irene Montero como ministra de Igualdad por el veto de Yolanda Díaz.

Es por eso que Pablo Iglesias arremete ahora siempre que puede contra Yolanda Díaz, mostrándose «arrepentido» de haber dejado a Díaz como su sucesora en el Ejecutivo tras su salida del Gobierno en marzo de 2021 para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Iglesias abandonó definitivamente la político tras los malos resultados que cosechó en los comicios autonómicos de aquel año.

«Sí. Me arrepiento de haberle entregado tanto poder sin haber dejado atado un proceso democrático. Confiaba en ella y confiaba en que abría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Claro que me arrepiento. Ha trabajado para destruir a Podemos aliándose con mafiosos y sus enemigos más evidentes», ha señalado el que fuera líder de la formación morada este lunes en una entrevista concedida a Diari de Barcelona.

«No existiría Díaz»

Por otro lado, Pablo Iglesias no se arrepiente de entrar en el Ejecutivo de coalición con el PSOE en 2020 y lo considera un acierto porque, a su juicio, sin ese Gobierno «no existiría Yolanda Díaz». «Creo que fue un acierto y la prueba es que sin gobierno no existiría Yolanda Díaz, pero tampoco Irene Montero o Ione Belarra», ha resaltado.

«Cuando estás en el Ejecutivo no es una experiencia que construye liderazgos políticos muy fuertes, pero te da una experiencia de gestión de enorme importancia. Hemos visto al Estado mucho más de cerca, tanto las estructuras que dependen del gobierno como las estructuras del Estado ajenas a él, y una izquierda que no aspire a ser estado no tiene posibilidades de transformar prácticamente nada. Los independentistas catalanes han entendido que el derecho a decidir pasa por ganar una batalla política en España. Desde afuera es imposible», ha apostillado.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno no descarta la posibilidad de que Podemos concurra en solitario a las elecciones europeas del próximo año, sin necesidad de ir en coalición con Sumar. «Esta decisión debe tomarla el partido, pero a mí me parece que es una posibilidad. Podemos debe volver a ser una opción electoral autónoma. Debe hacerse visible», ha valorado.

Acercarse a Bildu y ERC

Pablo Iglesias ya defendió acercarse a ERC, Bildu y el BNG para futuros acuerdos y negociar por separado con el Ejecutivo de Sánchez medidas para estos años de legislatura, pese a que Podemos está dentro del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso. «Podemos tiene ahora un recorrido mucho más libre y con una fuerza propia tan determinante como la del PNV, Junts, Bildu y ERC», afirmó hace dos semanas.

«Podemos tiene que hacerse valer, la presencia en las europeas es imprescindible», añadió, al tiempo que afirmó que los representantes de Sumar «carecen de legitimidad democrática».

«Cuando alguien se pregunta por qué Yolanda Díaz jamás hará primarias, la razón es obvia. Los partidos de Sumar, con la excepción de Podemos, tienen todos juntos 10 veces menos militantes que Podemos. Tienen un enorme problema de legitimidad democrática, tienen apoyos mediáticos evidentes, pero no tienen casi militantes y ninguna legitimidad», zanjó Pablo Iglesias.