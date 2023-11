Yolanda Díaz dice que está «muy orgullosa» de Sánchez tras abrir una crisis diplomática con Israel

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se muestra «muy orgullosa» del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras haber iniciado una crisis diplomática con Israel durante su visita la semana pasada a Jerusalén. Díaz considera que Sánchez acertó en señalar al país hebreo por estar «violentando la legalidad internacional». Las autoridades israelíes acusaron al dirigente socialista de «apoyar el terrorismo» de Hamás tras su ataque al país hebreo.

«Me siento muy orgullosa del papel que está jugando el Gobierno de España. Lo ha hecho Naciones Unidas y lo ha hecho el presidente del Gobierno la semana pasada», ha asegurado Yolanda Díaz este lunes en declaraciones a la prensa en Bruselas. «La Unión Europea se debe a un principio fundamental en democracia, (que es) el respeto de la legalidad internacional, y hoy Israel está violentando la legalidad internacional», ha apostillado.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha sostenido también que los Derechos Humanos «no son relativizables» para la Unión Europea y que la legalidad internacional se debe respetar «en Ucrania y también en Palestina». Yolanda Díaz secunda de esta forma a Sánchez tras su visita a Jerusalén.

Sánchez visitó Israel

Pedro Sánchez acudió la semana pasada a Oriente Medio para reunirse en Jerusalén con las autoridades de Israel para intentar mediar en el conflicto. En esta visita también estuvo presente el primer ministro belga, Alexander de Croo, que el semestre que viene recogerá el testimonio de España en la presidencia rotatoria de la UE. Ambos mandatarios mantuvieron una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

«El número de palestinos muertos es realmente insoportable. Debe distinguirse claramente entre objetivos militares y la protección de los civiles. Necesitamos parar esta catástrofe humanitaria. La respuesta no puede implicar la muerte de gente inocente, incluidos miles de niños», afirmó Sánchez ante el primer ministro hebreo.

Benjamin Netanyahu no recibió de buen grado estas críticas de Pedro Sánchez y se mostró contundente. «Si salen victoriosos, van a ir a Europa», le replicó el mandatario israelí en alusión a los terroristas de Hamás. «Si salen victoriosos, intentarán destruir Oriente Próximo y después van a ir a Europa», señaló.

«Si piensan que estoy exagerando, no lo estoy. La lucha contra el terrorismo no puede ser sólo con la fuerza. Si no se lucha contra los bárbaros, ganarán», apostilló Netanyahu. Posteriormente se inició una crisis diplomática con Israel al acusar las autoridades hebreas a España de «apoyar el terrorismo» de Hamás y convocaron a la embajadora para una «dura reprimenda». La organización terrorista llegó a elogiar las palabras de Sánchez frente al «estado ocupante de Israel».

«Condenamos las falsas afirmaciones de los Primeros Ministros de España y Bélgica que están dando apoyo al terrorismo y a raíz de sus palabras sus embajadores serán invitados a una dura conversación de reprimenda. Israel está actuando de acuerdo con el derecho internacional y luchando contra una organización terrorista asesina peor que ISIS que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Reanudaremos los combates después del alto el fuego hasta la eliminación del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza y la liberación de todos los secuestrados», defendió el titular de la cartera de Exteriores hebreo.

«Matanza indiscriminada»

Pese a estas advertencias, Sánchez siguió avivando la crisis con Israel, acusando al país hebreo de llevar a cabo una «matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza». «Condenar los viles atentados de una banda terrorista como Hamás y condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni ideología, es una cuestión de humanidad», afirmó el presidente del Gobierno el pasado domingo en un acto del PSOE en IFEMA.

Desde el Gobierno de España se acusa a Israel de lanzar acusaciones «totalmente falsas e inaceptables». «Las rechazamos tajantemente. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos analizando la respuesta oportuna que vamos a dar y habrá una respuesta a esas acusaciones falsas, fuera de lugar e inaceptables», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una declaración oficial. Ahora, Yolanda Díaz sale también a apoyar a Pedro Sánchez tras abrir una crisis diplomática con Israel, asegurando que el país hebreo está «violentando la legalidad internacional».