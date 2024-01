Pablo Iglesias a la desesperada: regala 300 ejemplares de su libro para conseguir suscriptores a su canal

El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado esta Navidad una oferta a la desesperada para conseguir más suscriptores a su canal en la que a cada nuevo abonado le regala un ejemplar de su libro Medios y Cloacas, que le ha editado y publicado la editorial de Ctxt, hasta llegar a 300.

«¡Ya es Navidad en Canal Red y estamos que lo tiramos! No dejes pasar nuestra campaña especial de suscripciones: las primeras 300 personas que os hagáis socias de Canal Red desde hoy hasta el 5 de enero, con una cuota de a partir de 9 euros al mes, recibiréis de regalo un ejemplar del libro Medios y cloacas, de nuestro director, Pablo Iglesias, y con prólogos de Manu Levin e Inna Afinogenova. ¡Date prisa que nos los quitan de las manos! Si te lo estabas pensando, es el momento: ¡regálate Canal Red!», reza el mensaje navideño que mandó Iglesias a los simpatizantes de su canal para animarles a que empiecen a colaborar económicamente.

El libro en cuestión para esos 300 suscriptores demuestra la obsesión que siente Pablo Iglesias por OKDIARIO y Eduardo Inda. Hasta 35 citas, insultos y ataques dedica a este periódico y su director en apenas 167 páginas. Una cada cuatro.

Iglesias siempre ha tenido entre ceja y ceja a OKDIARIO. Pero todo fue a más a partir del 16 de mayo de 2018. Aquel día, mientras en el Congreso se iba cociendo la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy, este diario publica una información que cambió para siempre la forma en que a Iglesias le ve -o veía- su electorado. Se titulaba Iglesias y Montero compran un chalé de más de 600.000 € con piscina y parcela de 2.000 m2.

Aquella información marcó el declive de Iglesias ante los suyos e incluso le obligó a organizar a toda prisa una consulta a la militancia para que avalase su continuidad al frente de Podemos. Sobre si la compra de esta vivienda de lujo, a la que se mudaba tras presumir de vivir y de que seguiría haciéndolo en Vallecas, era un punto de no retorno en su credibilidad. Una pregunta sobre la coherencia de su discurso político basado en ataques hacia la «casta» dominante «que se gasta 600.000 € en un ático de lujo». Iglesias nunca perdonó a OKDIARIO aquella información, que supuso un torpedo a la línea de flotación de Podemos.

Esa animadversión queda patente, una vez más, en Medios y Cloacas, el libro que Iglesias sacó al mercado en septiembre de 2022. El que fuera vicepresidente del Gobierno cita hasta 35 veces a OKDIARIO y a Eduardo Inda, 13 al diario y otras 22 a su director, objetivo ya habitual de sus querellas pese a que ya ha perdido las 10 que ha presentado. Entre ellas, la de los pagos del chavismo a Iglesias a través de Islas Granadinas, información en la que según la Audiencia Provincial de Madrid los profesionales de OKDIARIO «actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión».

‘Canal Red’

Pablo Iglesias aterrizó en la TDT con su nuevo canal de televisión R(e)D en abril del año pasado. Lo hizo en la misma frecuencia que unos días antes pertenecía al canal conservador 7NN, impulsado por el empresario y ex diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Una situación de la que Pablo Iglesias dudó en jactarse en el vídeo que difundió a través de sus redes sociales, y en el que anunciaba el estreno de este medio. En el audiovisual, el ex líder de Podemos recuerda que «muchos fachas» ya tienen sintonizado este canal y se compromete a no provocarles la muerte apareciendo en esa frecuencia de televisión. «Espero no haya infartos en el Barrio de Salamanca o La Moraleja. El resto, haced zapping y sintonizarnos en vuestra televisión», comenta Iglesias en el vídeo.

…Si es que ya no puede uno sacar a dar un paseo a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia 🤭 Tenemos algo que contaros 👇🏻#CanalRedTDT 🔴 https://t.co/vJnIFFy1TR pic.twitter.com/zBUUB7INrS — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) April 24, 2023

Hace escasos meses, la televisión de Pablo Iglesias informó en directo a sus suscriptores con que les iba a llegar un «correo para saber si quieren pagar las cuotas atrasadas». La encargada de anunciarlo fue nada menos que Dina Bousselham, la marroquí que fue investigada por falso testimonio para salvar a Pablo Iglesias cuando declaró en la pieza del caso Tándem sobre la sustracción de la tarjeta del móvil que le fue sustraída. Bousselham es una de las presentadoras de La Base TV junto a Iglesias, Sara Serrano, ManuelLevin e Inna Afinogenova.

«Si aquí podemos hablar libremente es gracias a ti que haces posible Canal Red. Y una cosa importante antes de irnos. Todas las personas que hayáis tenido problemas con las cuotas para colaborar con Canal Red, estad muy atentas a vuestros correos electrónicos. Recibiréis dentro de poco un mensaje en el que os preguntaremos si estáis de acuerdo o no con que os carguen las cuotas atrasadas. Es muy importante para poder seguir ampliando este proyecto y más en los tiempos que corren. En fin, hasta mañana», dijo Bousselham.