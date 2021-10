El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de que este fin de semana se haya celebrado el 40º Congreso Federal del PSOE en Valencia. Sánchez quiso mostrarse como un líder moderado, algo que Casado ha rechazado rotundamente. «Si Sánchez quiere girar a la moderación, que rompa con Podemos, los independentistas y Bildu», ha afirmado el líder del PP en alusión a los socios de Sánchez en el Gobierno.

«A Sánchez se le ha caído la careta, no es ni moderado ni socialdemócrata», ha señalado Pablo Casado este lunes en una entrevista concedida a Onda Cero. El líder del PP considera que a Sánchez se le ha concedido «premio de narrativa a las mentiras» en el Congreso del PSOE porque «dice una cosa y hace la contraria».

El jefe de la oposición ha cargado duramente contra el Gobierno de Sánchez por querer derogar «con cinismo y falsedad» la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y la Ley de Seguridad Ciudadana, tildada por la izquierda como ‘Ley Mordaza’. «No es moderado derogar la reforma laboral y la ley mordaza que ha utilizado mil veces para hacer caja. No es más moderado ni es más socialdemócrata, sino más radical. Si esa es la agenda que tiene, mejor que deje paso a a otros y gestionemos esta crisis y un país que ha perdido el pulso», ha indicado.

Pablo Casado ha recordado que la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy ha creado «tres millones de empleos». «Pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que dijo va directamente contra el memorándum de la Comisión Europea del 6 de junio de 2021. Sánchez dice una cosa y hace la contraria», ha enfatizado.

«El PP no es su comparsa»

El líder del PP ha recalcado que no se opone a que se sustituya el término disminuido de la Constitución Española como pretende el PSOE para que «se incluyan tres párrafos que no vienen a cuento». «No hace falta reformar la Constitución para que Sánchez saque otro conejo de la chistera. Con que la cumpla es suficiente», ha señalado.

Pablo Casado ha revelado que su formación no secundará la reforma de la Carta Magna que plantea el presidente del Gobierno porque, a su juicio, está orientada a «dar encaje a sus socios independentistas». «El PP no se convertirá en la siguiente cabeza que Sánchez va a colgar en su chimenea. El PP no es su comparsa. Estamos para llegar a acuerdos, pero son demasiados engaños», ha zanjado.